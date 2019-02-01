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كُتّاب وآراء
منتخب قطر يهزم اليابان ويحرز كأس آسيا 2019
توج المنتخب القطري بلقب كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على نظيره الياباني 3-1، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي في المباراة النهائية للنسخة السابعة عشر من البطولة التي احتضنتها الإمارات.
وافتتح المعز علي عبد الله التسجيل للمنتخب القطري في الدقيقة 12 ثم أضاف عبد العزيز حاتم الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 27.
وفي الشوط الثاني، رد المنتخب الياباني بهدف سجله تاكومي مينامينو في الدقيقة 69 قبل أن يختتم أكرم حسن عفيف التسجيل بالهدف الثالث للمنتخب القطري وسجله من ضربة جزاء في الدقيقة 83.
وبات المعز علي أكثر لاعب يسجل أهداف في نسخة واحدة من كأس آسيا حيث رفع رصيده إلى تسعة أهداف، متفوقا على الإيراني على دائي الذي سجل ثمانية أهداف في نسخة 1996 التي أقيمت في الإمارات.
وتقاسم المعز علي صدارة هدافي العرب في بطولات كأس آسيا مع الإماراتي علي مبخوت، علما بأن مبخوت سجل خمسة أهداف في نسخة 2015 وأربعة أهداف في النسخة الحالية.
وتربع المنتخب القطري على عرش الكرة الآسيوية للمرة الأولى في تاريخ البطولة بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته السبع في كأس آسيا 2019، علما بأنه لم يسبق له تجاوز دور الثمانية في أي نسخة سابقة منها.
أما المنتخب الياباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب، فقد أخفق في التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، علما بأنه توج باللقب الرابع في نسخة 2011 التي احتضنتها قطر.
وتلقى المنتخب الياباني (محاربو الساموراي) الهزيمة للمرة الأولى في النهائي الآسيوي، حيث حقق الفوز في جميع المرات الأربع السابقة التي وصل فيها إلى النهائي.
وطوال مشواره في نسخة 2019، سجل المنتخب القطري إجمالي 19 هدفا ولم تهتز شباك الفريق سوى بهدف وحيد جاء خلال المباراة النهائية اليوم، علما بأن الفريق واجه في طريقه إلى النهائي ثلاثة منتخبات سبق لها الفوز باللقب وهي منتخبات السعودية والعراق وكوريا الجنوبية، كذلك تغلب العنابي القطري على نظيره الإماراتي صاحب الأرض في الدور قبل النهائي.