"أشبال الأطلس" يستعدون في الرباط لكأس إفريقيا

هسبريس - و.م .ع

يستعد المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للدخول في تجمع إعدادي مغلق بمدينة الرباط، وذلك خلال الفترة المتراوحة ما بين 3 و6 فبراير 2019.

وأبرزت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ، أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب للمباراة التي ستجمعه شهر مارس المقبل بمنتخب الكونغو الديمقراطية برسم التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة إفريقيا لأقل من 23 سنة التي ستجرى أطوارها بمصر.

وحسب نفس المصدر، فقد وجه الهولندي مارك فووت، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة الدعوة إلى 24 لاعبا، ويتعلق الأمر بكل من:

بنعبيد المهدي (الفتح الرياضي)

الحداوي أمير (الرجاء الرياضي)

السيودي عيسى (رجاء بني ملال)

كدارين بدر (الوداد الرياضي)

داري أشرف (الوداد الرياضي)

أكزول سعد (الكوكب المراكشي)

بوطويل عبد المنعم (الجيش الملكي)

ناسك زكرياء (الكوكب المراكشي)

باش أنس (الفتح الرياضي)

كركاش سوفيان (مولودية وجدة)

الوردي زكرياء (الرجاء الرياضي)

دويك محمد (الرجاء الرياضي)

الركراكي حمزة (نهضة بركان)

فاديز عثمان (جمعية سلا)

الأحرش اسماعيل (أولمبيك خريبكة)

حشادي خالد (أولمبيك خريبكة)

الخياطي أيوب (اتحاد تواركة)

المرابط محمد (أولمبيك آسفي)

بولكسوط محمد (الكوكب المراكشي)

بلعماري يوسف (الفتح الرياضي)

بلعماري يوسف (الفتح الرياضي)

الهشمي زوهير (أولمبيك خريبكة)

المحساني حذيفة (المغرب التطواني)

آيت أورخان خاليد (الجيش الملكي)