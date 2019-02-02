محتجون يطالبون برحيل مسيري الكوكب المراكشي

إبراهيم مغراوي

نظم العشرات من مشجعي نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، أمام إدارة النادي، وبالقرب من ملعب ابن مبارك "الحارثي" بمقاطعة جليز بمراكش، وقفة احتجاجية تنديدا بما وصفوه بـ"الوضعية الكارثية التي يتخبط فيها الفريق خلال السنوات الأخيرة".

ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة، التي دعت إليها جمعية "أوفياء الكوكب المراكشي"، وكذا مشجعو الكوكب المراكشي، لافتات عدة، قاسمها المشترك وصف اللجنة المؤقتة لتسيير الفريق ومدير المكتب المديري بـ"العصابة"، مطالبة برحيلهم بصفة نهائية عن تسيير فريق كرة القدم، الذي دام 19 سنة، والتدقيق في مالية الفريق.

وسجل المحتجون، من خلال شعارات صدحت بها حناجرهم، طغيان الصراعات الداخلية، وتغليب المصالح الشخصية على حساب مصلحة النادي، وسيادة العشوائية في التسيير، والمحسوبية، والزبونية، وتبذير المال العام، والانتدابات العشوائية للاعبين انتهت مدة صلاحيتهم.

واستنكر المشجعون المحتجون الوضع الغامض للفريق، في ظل تدبير اللجنة المؤقتة، التي رفعت ضدها شكايات ودعاوى قضائية من طرف لاعبين للمطالبة بمستحقاتهم المالية العالقة في ذمة الفريق، حسب البلاغ الداعي إلى الوقفة الاحتجاجية.

وللتعليق على ما ورد على لسان المحتجين، ربطت هسبريس الاتصال بفؤاد الورزازي، رئيس اللجنة المؤقتة لفريق كرة القدم، ويوسف ظهير، رئيس المكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي، لكنها لم تتلق منهما أي رد.