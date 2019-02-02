درار ينال الرسمية مؤقتا مع فريق "فنربخشة" التركي

هسبورت - محمد فنكار*

تنفس الدولي المغربي نبيل درار، لاعب "فنربخشة" التركي، الصعداء بعد عودته إلى الرسمية من جديد في مباراة فريقه أمام "غوتزيبي"، يوم أمس، في الجولة 20 من الدوري التركي، والتي فاز فيها ناديه بهدفين نظيفين.

وعاد درار إلى التشكيل الرسمي لفريقه بإيعاز من مدربه الحالي، حيث كان مقصى في عهد الهولندي فيليب كوكو، قبل أن يتعاقد الفريق مع التركي إيرسون ينال، والذي تشبث باللاعب المغربي، وطالبه بإطالة مقامه بإسطنبول لحاجته به، رغم توصله بالعديد من العروض خارج تركيا.

وقدم درار واحدة من أفضل مبارياته بعد استئنافه للمشاركة في الدوري المحلي، من خلال لعبه 90 دقيقة كجناح أيمن، وحاز على تنقيط 7.1، من بين أفضل اللاعبين في المباراة.

ونال الدولي المغربي ثقة الإدارة التقنية مؤقتا، في انتظار أن يثبت أنه استعاد مقوماته كاملة، بعد أن عانى التهميش سابقا، وكان قريبا من مغادرة الفريق في "المركاتو" الشتوي الأخير، لكن الأمور سارت في الطريق الصحيح، ويواصل مشواره إلى غاية نهاية الموسم لتتحدد أمور كثيرة.

وسبق لإيرسون يانال، مدرب "فنربخشة"، أن تحدث لوسائل الإعلام التركية، قائلا إنه عقد اجتماعا مع نبيل درار من أجل توضيح بعض الأمور معه، إلى جانب مواطنه السابق عاطف شحشوح المنتقل حديثا إلى "ريزا سبور"، واتخذ درار القرار المناسب بالبقاء مع المجموعة لينال الرسمية في أولى مباريات الشطر الثاني من البطولة التركية.

وسبق لكلا من درار وشحشوح أن تعرضا لعقوبة الإيقاف إلى أجل غير مسمى من قبل إدارة النادي بسبب سلوكهما، كما خرجا من حسابات الهولندي فيليب كوكو، مدرب الفريق السابق، الذي أقيل من منصبه في أكتوبر الماضي، قبل أن يحدث انفراج في قضيتهما، خاصة في مسار اللاعب درار عقب التعاقد مع المدرب الجديد.

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