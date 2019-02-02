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الرئيسية | رياضة | أولمبيك خريبكة يعود بالفوز من ملعب تطوان

أولمبيك خريبكة يعود بالفوز من ملعب تطوان

أولمبيك خريبكة يعود بالفوز من ملعب تطوان
هسبريس من الرباط
السبت 02 فبراير 2019 - 17:23

فاز فريق أولمبيك خريبكة خارج ميدانه على المغرب التطواني بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، برسم منافسات الدورة ال16 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل ثنائية أولمبيك خريبكة خالد حشادي في الدقيقتين 29 و33.

وارتقى أولمبيك خريبكة بعد هذا الفوز للمركز الـ13، بمجموع 17 نقطة، فيما ظل المغرب التطواني في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، إلى جانب أندية اتحاد الفتح الرياضي ومولودية وجدة وسريع وادي زم.

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