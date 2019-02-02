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كُتّاب وآراء
اتحاد طنجة يفوز خارج ميدانه على سريع وادي زم
فاز فريق اتحاد طنجة خارج ميدانه على سريع وادي زم بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على أرضية الملعب البدي بوادي زم، برسم منافسات الدورة ال16 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل هدف المباراة الوحيد الكاميروني مباي جينيور في الدقيقة 12.
وارتقى اتحاد طنجة بعد هذا الفوز للمركز الرابع بمجموع 23 نقطة إلى جانب يوسفية برشيد، فيما ظل سريع وادي زم في المركز التاسع، بعد أن توقف صيده عند 18 نقطة مناصفة مع ومولودية وجدة، واتحاد الفتح الرياضي، والمغرب التطواني الذي انهزم بميدانه في وقت سابق اليوم أمام أولمبيك خريبكة بهدفين للاشيء.