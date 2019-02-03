24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:20
|13:46
|16:38
|19:03
|20:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ميركل تدعو الألمان إلى المساهمة في أمن الإنترنت
- الفأر فيل يتكهن اليوم بانتهاء الشتاء وحلول الربيع في أمريكا
- ارتداء البكيني ولباس البحر لا يثير الدهشة في كنيسة روسية
- بنكيران يشكك في وفاة باها ويصف منتقدي "المعاش" بالكذابين
- "السترات الصفراء" تتظاهر ضد عنف الشرطة الفرنسية
ثلاثة ملايين نسخة ورقية تنتظر زوار معرض الكتاب بالدار البيضاء (5.00)
- العثماني: حصيلة الحكومة إيجابية .. والمساواة في الإرث قرار ملكي - (158)
- بنكيران يشكك في وفاة باها ويصف منتقدي "المعاش" بالكذابين - (141)
- وزير الصحة: انتشار "إنفلونزا الخنازير" محدود .. 9 حالات وفاة - (100)
- بنكيران: الملك سيعفو عن الزفزافي .. والله وحده يجازيني على خدماتي - (91)
- عدم "اقتسام الثروة" بين الزوجين يجلب الخيبة إلى مطلّقات مغربيات - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"كاف" يغيّر ملعب مباراة "أوطوهو" ونهضة بركان
أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بشكل رسمي، عن تغيير ملعب المواجهة الذي سيجمع بين فريقي أوطوهو الكونغولي والنهضة البركانية، اليوم الأحد، لحساب دور المجموعات ضمن منافسات كأس "الكاف"، وذلك بطلب من الفريق المستضيف الذي طلب نقل المباراة إلى مدينة أخرى تبعد بـ500 كلم عن العاصمة برازافيل، لأسباب "غير معروفة".
وعلمت "هسبورت" أن مسؤولي فريق النهضة البركانية دخلوا في مفاوضات مع نظرائهم بنادي أوطوهو الكونغولي، حول تفاصيل انتقالهم إلى مدينة أواندو التي ستحتضن المواجهة، حيث اشترطوا توفير طائرة خاصة تقل البعثة المغربية وتعيدها إلى مدينة برازافيل مباشرة بعد نهاية المواجهة، مع التكفل بمصاريف الإقامة بالفندق، على اعتبار أن الفريق "البركاني" قد دفع مصاريف الإقامة بفندق ببرازافيل.
وقد ألقى منير الجعواني مدرب النهضة البركانية خطابا محفزا على اللاعبين، حيث طالبهم بتحقيق نتيجة إيجابية كيفما كانت الظروف، فيما أكد لهم قائلا: "فينما لعبنا خاصنا نربحو.. لدي لاعبين محاربين، وعلينا تحقيق الانتصار، حتى وإن لم نتدرب".
جدير بالذكر أن نهضة بركان يوجد إلى جانب فريقي أطوهو دويو الكونغولي رفقة كل من الرجاء الرياضي وحسنية أكادير، إذ تتنافس 3 أندية مغربية على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسات كأس "الكاف" مع الفريق الكونغولي، الذي سيحاول بدوره خلق المفاجأة في هذه المجموعة.