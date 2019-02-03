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الرئيسية | رياضة | "كاف" يغيّر ملعب مباراة "أوطوهو" ونهضة بركان

"كاف" يغيّر ملعب مباراة "أوطوهو" ونهضة بركان

"كاف" يغيّر ملعب مباراة "أوطوهو" ونهضة بركان
هسبورت من الدار البيضاء
الأحد 03 فبراير 2019 - 00:45

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بشكل رسمي، عن تغيير ملعب المواجهة الذي سيجمع بين فريقي أوطوهو الكونغولي والنهضة البركانية، اليوم الأحد، لحساب دور المجموعات ضمن منافسات كأس "الكاف"، وذلك بطلب من الفريق المستضيف الذي طلب نقل المباراة إلى مدينة أخرى تبعد بـ500 كلم عن العاصمة برازافيل، لأسباب "غير معروفة".

وعلمت "هسبورت" أن مسؤولي فريق النهضة البركانية دخلوا في مفاوضات مع نظرائهم بنادي أوطوهو الكونغولي، حول تفاصيل انتقالهم إلى مدينة أواندو التي ستحتضن المواجهة، حيث اشترطوا توفير طائرة خاصة تقل البعثة المغربية وتعيدها إلى مدينة برازافيل مباشرة بعد نهاية المواجهة، مع التكفل بمصاريف الإقامة بالفندق، على اعتبار أن الفريق "البركاني" قد دفع مصاريف الإقامة بفندق ببرازافيل.

وقد ألقى منير الجعواني مدرب النهضة البركانية خطابا محفزا على اللاعبين، حيث طالبهم بتحقيق نتيجة إيجابية كيفما كانت الظروف، فيما أكد لهم قائلا: "فينما لعبنا خاصنا نربحو.. لدي لاعبين محاربين، وعلينا تحقيق الانتصار، حتى وإن لم نتدرب".

جدير بالذكر أن نهضة بركان يوجد إلى جانب فريقي أطوهو دويو الكونغولي رفقة كل من الرجاء الرياضي وحسنية أكادير، إذ تتنافس 3 أندية مغربية على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسات كأس "الكاف" مع الفريق الكونغولي، الذي سيحاول بدوره خلق المفاجأة في هذه المجموعة.

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