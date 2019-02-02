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كُتّاب وآراء
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الفتح يجمّد رصيد الكوكب في المركز الأخير للبطولة
السبت 02 فبراير 2019 - 21:24
فاز اتحاد الفتح الرياضي بميدانه على الكوكب المراكشي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على أرضية المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، برسم منافسات الدورة الـ16 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب سعد أكوزول ضد مرماه في الدقيقة 60.
وارتقى اتحاد الفتح الرياضي بعد هذا الفوز إلى المركز السابع برصيد 21 نقطة، فيما ظل الكوكب المراكشي في المركز الأخير بعد أن تجمد رصيده عند 13 نقطة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - كوكبي السبت 02 فبراير 2019 - 21:47
غالبا سيغادر فريق الكوكب المراكشي فرق الصفوة....
2 - موتشو السبت 02 فبراير 2019 - 21:48
لاعبو الكوكب تنقصهم القتالية,لاعبو الفتح لديهم التقنيات بدون فعالية هجومية.لاعب من الكوكب سجل ضد مرماه بطريقة بدائية.ماتش تيجيب النعاس
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