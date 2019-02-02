الفتح يجمّد رصيد الكوكب في المركز الأخير للبطولة

هسبريس من الرباط

فاز اتحاد الفتح الرياضي بميدانه على الكوكب المراكشي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على أرضية المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، برسم منافسات الدورة الـ16 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب سعد أكوزول ضد مرماه في الدقيقة 60.

وارتقى اتحاد الفتح الرياضي بعد هذا الفوز إلى المركز السابع برصيد 21 نقطة، فيما ظل الكوكب المراكشي في المركز الأخير بعد أن تجمد رصيده عند 13 نقطة.