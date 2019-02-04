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كُتّاب وآراء
ولد الشيخ يخوض تحديا جديدا بالدوري التركي
يستعد المغربي بلال ولد الشيخ إلى إعادة اكتشاف نفسه رفقة ناديه الجديد دينيزليسبور التركي، الممارس بالقسم الأول، بعدما انتقل إليه خلال المركاتو الشتوي الحالي بعد تجربة احترافية خاضها برفقة فريق أوتريخت الهولندي.
ووضع تعاقد الفريق التركي مع اللاعب المغربي بلال ولد الشيخ الحد لعطالته التي دامت لستة أشهر منذ رحيله عن نادي أوتريخت الهولندي، لينضم إلى تداريب فريقه الجديد الذي استقدمه بموجب عقد يمتد لسنة ونصف في صفقة انتقال حر.
ويرغب مسؤولو نادي دينيزليسبور التركي في تحقيق حلم الصعود إلى القسم الممتاز، بعد احتلالهم للمركز الأول عقب مرور 19 جولة خولت لهم الحصول على 42 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقهم غينتشلاربيرليغي الذي خاض 20 مواجهة إلى الآن، عكس منافسه على تحقيق حلم الصعود.