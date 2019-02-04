العيساتي يقود فريقه بثبات إلى تحقيق حلم الصعود

أوعنا بلعيد

يرى المغربي إسماعيل العيساتي أن فريقه دينيزليسبور لكرة القدم لم يحسم شيئا بعد في إطار منافسته على تحقيق حلم الصعود إلى القسم الممتاز بالدوري التركي، بعد احتلال الفريق سالف الذكر للمركز الأول عقب مرور 19 جولة على انطلاق منافسة الدرجة الأولى.

وأكد اللاعب المغربي، الذي أسهم في فوزه ناديه الأخير أمام ديميربور بخمسة أهداف مقابل هدف واحد برسم الجولة الـ19 من مسابقة الدوري التركي بالدرجة الأولى، أن فريقه لم يحسم أي شيء بعد ولا يزال بانتظارهم بذل مجهود كبير لحصد المزيد من النقاط والتمسك بصدارة ترتيب الدوري.

وقال إسماعيل العيساتي متحدثا لوسائل الإعلام التركية: "نقوم بكل ما علينا من أجل البقاء على المستوى نفسه؛ لأنه لم يحسم أي شيء بعد".

وأوضح أنه لا يهتم بالأرقام الشخصية التي يحققها وما يهم هو الأداء الجماعي للفريق والنتائج: "على الرغم من أنني أقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة، فإن هذا لا يهم. كما أنه لا يهمني عدد الأهداف التي سجلتها أو التمريرات الحاسمة التي أمنحها للزملاء"، يقول اللاعب المغربي الذي يمارس في صفوف فريق دينيزليسبور لكرة القدم.

وشدّد إسماعيل العيساتي، في التصريحات نفسها، على أن "كل ما أرغب فيه هو أن أسهم بطريقة أو بأخرى للاستمرار في تحقيق الانتصارات، وإنهاء الدوري في المركز الأول".