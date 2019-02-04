درار سعيد بوضعيته الجديدة مع "نادي فنربخشة"

أوعنا بلعيد

عبّر الدولي المغربي نبيل درار، الذي يمارس في صفوف فريق فنربخشة بالدوري التركي، عن بالغ سعادته بعد الثقة التي حصل عليها من قبل أريسون يونال، المدرب الجديد لفنربخشة، الذي منحه حرية أكبر في التحرك فوق أرضية الملعب وعدم تقييده بالواجبات الدفاعية فقط.

وأشار نبيل درار، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام التركية، إلى أن المجموعة ترغب في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال الشطر الثاني من الدوري التركي، من أجل الارتقاء في سبورة الترتيب وانتشال الفانرز من وضعيته المخجلة.

وأسهم المدافع المغربي في الفوز الأخير لناديه فناربخشة بهدفين دون رد أمام غوزتيبي، في الدوري التركي برسم الجولة العشرين في اللقاء الذي احتضنه ملعب "فنربهتشه شوكرو ساراجوغلو"؛ وهو الفوز الذي رفع رصيد زملاء الأسد المغربي إلى النقطة 23 بالمركز الـ12، بعد جولات عصيبة كان يقبع خلالها الفريق في المراكز الأخيرة.

وتحدّث مدافع الأسود عن وضعيته الحالية رفقة ناديه قائلا: "في الوقت الحالي، أنا سعيد رفقة فريقي بسبب الثقة التي أحصل عليها من قبل المدرب يونال؛ فهو يمنحني الحرية في الملعب.. وأنا، من جهتي، أقوم بدوري كما يجب، وأقدم كل ما في جعبتي".

وأضاف: "المجموعة متحدة، ونقوم بعمل جماعي جيد، وكل شيء يسير على ما يرام، ونعلم أننا في وضعية غير مناسبة؛ لكن بمشيئة الله سنواصل عملنا الذي بسببه تمكنا من الخروج من الوضعية السابقة والمخجلة، وأتمنى أن ننهي الموسم ونحن قد حققنا أكبر عدد من النقاط".

وربط المدافع المغربي النتائج الأخيرة الإيجابية التي حصدها الفريق بالثقة التي اكتسبتها المجموعة، مردفا: "لقد ازدادت ثقتنا بأنفسنا، بعد هروبنا من مؤخرة الترتيب؛ وهو ما خفف الضغوطات على اللاعبين.. فريق فنربخشة من كبار الدوري، ونستحق أن نكون في مركز وترتيب أفضل، وأشكر الله على أننا خرجنا من وضعيتنا السابقة؛ وذلك بفضل مجهودات اللاعبين المبذولة فوق أرضية الملعب".

وأصبح اللاعب سالف الذكر لاعبا أساسيا رفقة المدرب الجديد لفنربخشة أريسون يونال، الذي منعه من الخروج بالمركاتو الشتوي، مؤكدا اهتمامه بخدماته واعتماده عليه كورقة أساسية بعد مشاكله السابقة مع المدرب الهولندي فيليب كوكو الذي قررت الإدارة الاستغناء عن خدماته بسبب النتائج المتذبذبة وخلافه مع العديد من لاعبي الفريق.