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كُتّاب وآراء
عجمان يفقد خدمات هرماش في الدوري الإماراتي
سيحرم فريق عجمان لكرة القدم من خدمات لاعبه المغربي عادل هرماش وزميله حسن زهران، خلال المباراة التي تجمع فريقهما بنادي النصر اليوم الاثنين برسم الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري العربي الإماراتي.
وأكد المصري أيمن الرمادي، مدرب عجمان، خلال مؤتمره الصحافي الذي سبق المباراة، أن غياب لاعبيه عادل هرماش وحسن زهران عن مباراة فريقه أمام النصر يعود إلى تعرضهما لعقوبة التوقيف بسبب تراكم البطاقات.
وأضاف المدرب المصري أن فريقه سيفتقد لجهود اللاعبين خلال مباراة صعبة، نظرا لتقارب المستوى بين الطرفين وبحكم الأداء الذي يقدمه كل فريق منهما قياسا بالدور الأول ولرغبتهما معا في تحقيق الفوز وتسلق سلم ترتيب الدوري بحصد النقاط الثلاث وعدم التفريط فيها.
وأنهى المدرب أيمن الرمادي حديثه بأن فريقه وعلى الرغم من افتقاده لخدمات كل من عادل هرماش وحسن زهران سيسعى إلى الحصول على نقاط المباراة الثلاث؛ من أجل فض الاشتباك مع ثلاثة فرق مشتركة مع فريقه بنفس الرصيد، ولتعزيز وجود ناديه في المنطقة الدافئة في ترتيب فرق دوري الخليج العربي.