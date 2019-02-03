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الرئيسية | رياضة | 9 ملايين تقرب يونس بلهندة من الدوري السعودي

9 ملايين تقرب يونس بلهندة من الدوري السعودي

9 ملايين تقرب يونس بلهندة من الدوري السعودي
أوعنا بلعيد
الأحد 03 فبراير 2019 - 19:20

ربطت وسائل الإعلام التركية مستقبل الدولي المغربي يونس بلهندة، لاعب غلطة سراي التركي بالإنتقال الى فريق إتحاد جدة السعودي بعدما وافقت إدارة ناديه على العرض المالي الضخم الذي تقدمت به نظيرتها السعودية رغم تمسك المدرب فاتح تريم بخدمات نجم الأسود.

وحسب صحيفة " فوتبول أرينا التركية" أصبح يونس بلهندة، لاعب فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم، قريبا من مغادرة النادي التركي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية بعدما اقتنعت إدارة ناديه بحصولها على 9 ملايين أورو المقدمة من طرف إدارة اتحاد جدة مشيرة أن الصفقة على وشك إتمامها كونها في مراحلها الأخيرة.

ووفق المصدر دائما، وبالرغم من رغبة التركي فاتح تريم، مدرب غلطة سراي في استمرار لاعبه يونس بلهندة إلا أن الإدارة انتصرت أخيرا وتمكنت من الوصول إلى حل نهائي مع نظيرتها السعوية سينتقل بموجبه بلهندة لخوض تجربة إحترافية جديدة بالدوري السعودي.

وسيرحل لاعب المنتخب الوطني المغربي إلى السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل إنهاء إجراءات انضمامه للاتحاد السعودي الراغب في إنقاذ موسمه بعد بداية كارثية وغير مشرفة لعميد الكرة السعودية الذي يتخبط في وضعيته الحالية ما جعله يستهدف خدمات متوسط ميدان الأسود بغية مساهمته في إحداث نقلة نوعية خلال الشطر الثاني من الدوري.

وحمل المركاتو الشتوي الحالي أخبارا غير سارة للفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي بعد انتقال مجموعة من اللاعبين للإحتراف في الخليج وأخرهم قائد الأسود مهدي بنعطية المنضم إلى فريق الدحيل القطري .

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