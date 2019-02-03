مابيدي يرفض 60 مليون من الرجاء مقابل التجديد

أوعنا بلعيد

علمت هسبريس، من مصادر رجاوية، أن اللاعب الكونغولي ليما مابيدي رفض العرض المقدم له من لدن إدارة الرجاء الرياضي، الرامي إلى تجديد عقده المنتهي متم يونيو المقبل؛ وهو ما سيفتح باب الخروج أمام متوسط ميدان النسور الخضر، إن لم يتمكن المكتب المسير من إقناعه بالبقاء.

وحسب مصادر هسبريس، فقد رفض ليما مابيدي عرض الإدارة الرجاوية بتجديد عقده واستمراره مع الفريق بسبب منحة التوقيع المقدمة له والمقدرة في مبلغ 60 مليون سنتيم؛ وهو العرض الذي قدمه المكتب المسير للرجاء ويراه اللاعب مبلغا هزيلا، لا سيما في ظل توفره على عرضين احترافيين من الدوري التونسي والفرنسي.

ويتشبث المكتب المسير للرجاء ببقاء اللاعب مابيدي، حيث يحاول إقناعه بتجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الرياضي الحالي، إذ يتوقع أن يتم الرفع من قيمة العرض المالي لتشجيع متوسط ميدان الخضر على تجديد عقده والاستمرار مع الفريق، لا سيما بعد إخفاق الرجاء في ضم لاعب وسط دفاعي بالانتقالات الشتوية.

وكان مسؤولو الرجاء قد حددوا اللاعب يحيى جبران أو المهدي برحمة، من أجل تقوية وسط الميدان الدفاعي وضم أحدهما خلال الانتقالات الشتوية؛ غير أن الأول انتقل إلى الغريم التقليدي الوداد الرياضي بعدما رفض الرجاء الاستجابة لشروط اللاعب المالية، بينما تمسكت إدارة الجيش الملكي بخدمات برحمة ورفضت تسريحه على الرغم من أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.