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الرئيسية | رياضة | مابيدي يرفض 60 مليون من الرجاء مقابل التجديد

مابيدي يرفض 60 مليون من الرجاء مقابل التجديد

مابيدي يرفض 60 مليون من الرجاء مقابل التجديد
أوعنا بلعيد
الأحد 03 فبراير 2019 - 23:10

علمت هسبريس، من مصادر رجاوية، أن اللاعب الكونغولي ليما مابيدي رفض العرض المقدم له من لدن إدارة الرجاء الرياضي، الرامي إلى تجديد عقده المنتهي متم يونيو المقبل؛ وهو ما سيفتح باب الخروج أمام متوسط ميدان النسور الخضر، إن لم يتمكن المكتب المسير من إقناعه بالبقاء.

وحسب مصادر هسبريس، فقد رفض ليما مابيدي عرض الإدارة الرجاوية بتجديد عقده واستمراره مع الفريق بسبب منحة التوقيع المقدمة له والمقدرة في مبلغ 60 مليون سنتيم؛ وهو العرض الذي قدمه المكتب المسير للرجاء ويراه اللاعب مبلغا هزيلا، لا سيما في ظل توفره على عرضين احترافيين من الدوري التونسي والفرنسي.

ويتشبث المكتب المسير للرجاء ببقاء اللاعب مابيدي، حيث يحاول إقناعه بتجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الرياضي الحالي، إذ يتوقع أن يتم الرفع من قيمة العرض المالي لتشجيع متوسط ميدان الخضر على تجديد عقده والاستمرار مع الفريق، لا سيما بعد إخفاق الرجاء في ضم لاعب وسط دفاعي بالانتقالات الشتوية.

وكان مسؤولو الرجاء قد حددوا اللاعب يحيى جبران أو المهدي برحمة، من أجل تقوية وسط الميدان الدفاعي وضم أحدهما خلال الانتقالات الشتوية؛ غير أن الأول انتقل إلى الغريم التقليدي الوداد الرياضي بعدما رفض الرجاء الاستجابة لشروط اللاعب المالية، بينما تمسكت إدارة الجيش الملكي بخدمات برحمة ورفضت تسريحه على الرغم من أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كوايري الأحد 03 فبراير 2019 - 23:28
اذا الرجاء تشبثت بهذه السياسة الغريبة فلن ياتي اي لاعب اليها، 60 مليون لتجديد عقد لاعب من افضل الاعبين؟؟ استهزاء بالاعب واعطائه الشعور انه ليس في المستوى ولاباس اذا غادر الفريق، هذه هي الرسالة التي تعطونها له بهذا المبلغ الهزيل.
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2 - لاعب هاوي مع الاصدقاؤ الأحد 03 فبراير 2019 - 23:58
انا ليت لاعب واذا عرضت علي الرجاء هاد المبلغ سارفضه
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