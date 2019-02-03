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الرئيسية | رياضة | "الفيفا" يجهض حلم الوحدة السعودي بضم بنشرقي

"الفيفا" يجهض حلم الوحدة السعودي بضم بنشرقي

"الفيفا" يجهض حلم الوحدة السعودي بضم بنشرقي
أوعنا بلعيد
الأحد 03 فبراير 2019 - 14:13

أجهض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حلم فريق الوحدة السعودي بضمه للدولي المغربي أشرف بنشرقي، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ورفض "الفيفا" طلب نادي الهلال السعودي، بالترخيص لأشرف بنشرقي بالانتقال إلى نادي الوحدة بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي قادما من فريق لانس الفرنسي.

وبرّر مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم رفضهم بانتقال اللاعب إلى الدوري السعودي بأن لوائح الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة العالمية تمنع أي لاعب من اللعب لثلاثة أندية في موسم واحد.

وحرم الوحدة من التعاقد مع المهاجم المغربي بسبب مشاركته رفقة الهلال في السوبر السعودي قبل انتقاله إلى لانس الفرنسي على سبيل الإعارة، وبالتالي استحالة انضمامه إلى الفريق السعودي الراغب في ضمه، ليتأكد رسميا إتمامه للموسم الحالي مع ناديه الفرنسي.

يشار إلى أن فريق الهلال السعودي كان قد تعاقد، في فبراير من السنة الماضية، مع أشرف بنشرقي قادما من فريق الوداد الرياضي، حيث خطف المهاجم السابق للمغرب الفاسي الأنظار إليه بعدما أسهم في تتويج "الواك" بلقب دوري الأبطال ومشاركته مع المنتخب الوطني المحلي في نهائيات البطولة الإفريقية للاعبين المحليين التي استضافتها المغرب في السنة الماضية. ولم يتمكن بنشرقي من إقناع مدرب الهلال السعودي بمستواه وإمكاناته، ليضطر إلى الالتحاق بلانس الفرنسي على سبيل الإعارة.

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