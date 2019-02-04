أولمبيك أسفي يبحث إنقاذ متابعين في شغب مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوضح رشيد النتيفي، مدير الملعب الكبير بمدينة مراكش، في تصريح لهسبريس، أن "إدارة فريق نادي أولمبيك آسفي لكرة القدم بعثت رسالة إلى شركة "سونارجيس"، تؤكد استعداد النادي لتحمل تكاليف الخسائر التي لحقت بالمركب الرياضي المذكور، إثر أحداث الشغب التي رافقت مباراة الكوكب المراكشي أمام ضيفه أولمبيك آسفي، ضمن مجريات الجولة الرابعة عشرة في مسابقة الدوري المغربي الاحترافي".

وقال المتحدث نفسه إن "إدارة "سونارجيس" لم تتقدم بأي دعوة لكي تتنازل عنها، إثر أحداث الشغب المذكورة، والتي خلفت خسائر قدر خبير محلف قيمتها بـ547 ألفا و600 درهم، إذ تم إتلاف 1580 كرسيا بنسبة 85 بالمائة، بالإضافة إلى صنابير ومرافق صحية بالجهة الشمالية، مع أضرار أخرى أصابت الحلبة المطاطية بسبب الشهب الاصطناعية، والسور الخارجي من المنطقة نفسها".

وأشار النتيفي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هي التي أصدرت قرارا بخصوص تعويض الخسائر، وأن النيابة العامة بمراكش هي التي تتابع المعتقلين من أنصار الفريق المسفيوي والكوكب المراكشي.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها نهاية الشهر الماضي، حدّدت يوم سادس فبراير المقبل موعدا لجلسة محاكمة المتابعين في أحداث الشغب التي اندلعت خلال المباراة المذكورة.

ورفضت هيئة الحكم طلب المحامي يوسف خالدي، من هيئة آسفي، الذي كلفه مكتب نادي أولمبيك أسفي للدفاع عن المتابعين، تمتيعهم بالسراح المؤقت.

وتتابع النيابة العامة بمراكش الموقوفين بعدة تهم؛ منها المساهمة في أعمال عنف أثناء تظاهرة رياضية ارتكب خلالها الضرب والجرح، وإلحاق أضرار مادية بأملاك عقارية ومنقول مملوك للغير، والتحريض على ذلك والدخول إلى أرضية الملعب دون سبب مشروع، وإتلاف تجهيزات الملعب، في انتظار قرار دركي لازال بالمستشفى.

يذكر أن المكتب المديري لفريق أولمبيك آسفي عبر عن أسفه العميق والكبير لوقوع تلك الأحداث اللارياضية داخل الملعب.."نرفضها جملة وتفصيلا، لكونها لا تدخل ضمن الأهداف التربوية لمنظومة كرة القدم على الخصوص والرياضة عموما، كما أنها أحدث لا تستجيب للأهداف السامية التي ندعو إليها ونحث عليها في علاقتنا بمحيطنا الرياضي"، يقول إبراهيم الفلكي، الناطق الرسمي باسم الفريق، لهسبريس، مشيرا إلى أنها "أحداث معزولة ولا تدخل في ثقافة الجماهير الرياضية العاشقة لنادي أولمبيك أسفي لكرة القدم".

وأكد المسؤول ذاته أن "لنادي فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم كامل الثقة في كون ما وقع، من أحداث مؤسفة، لن يتكرر، بفضل ما يتميز به جمهورا فريق أولمبيك آسفي وفريق الكوكب المراكشي من روح التسامح، والمحبة والتآخي، والاحترام والتقدير، وحسن الضيافة، والقدرة على تجاوز ما قد يعكر هذه العلاقات الطيبة بينهما"، على حد قوله.