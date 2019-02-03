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الرئيسية | رياضة | التعادل ينهي مباراة بركان وأوتوهو الكونغولي بالكاف

التعادل ينهي مباراة بركان وأوتوهو الكونغولي بالكاف

التعادل ينهي مباراة بركان وأوتوهو الكونغولي بالكاف
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 03 فبراير 2019 - 16:05

عَادَ فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، بنتيجة التعادل بهدف لمثله، في أولى مبارياته في دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية للعبة، التي جمعته اليوم الأحد، بمضيفه أوتوهو الكونغولي.

وحاول لاعبو النهضة البركانية، مباغتة أصحاب الأرض مع بداية مجريات الجولة الأولى، حين أتيحت لهم أولى فرص التهديف في المباراة، عن طريق اللاعب عبد الصمد المباركي، في حدود الدقيقة الثانية، غير أن رأسيته كانت سهلة في يد موهي كولا، حارس الفريق الكونغولي.

ورَدَّ أصحاب الأرض على المحاولة الأولى للفريق المغربي، بضغط هجومي كبير، قابله أبناء المدرب منير الجعواني، باستماتة وقتالية دفاعية، الشيء الذي مكنهم من إبعاد الخطورة عن شباك الحارس عبد العالي المحمدي، وتفادي سيناريو استقبال هدف مبكر في الربع ساعة الأولى من المواجهة.

وتواصل المد الهجومي للفريق الكونغولي، من خلال مواصلة ضغطهم الهجومي على معترك الفريق المغربي، في الوقت الذي اختارت عناصر هذا الأخير، التركيز على سد الممرات في الخط الخلفي، مقابل الاعتماد على المرتدات الهجومية، إذ كان عمر النمساوي، قريبا من إحراز هدف السبق للنهضة البركانية، في الدقيقة 23.

وحَرمت العارضة، اللاعب عمر النمساوي، من هزِّ الشباك من كرة ثابتة، في حدود الدقيقة 34، حيث تحسن كثيرا أداء ومردود عناصر النهضة البركانية، خلال دقائق الثلث الأخير من الشوط الأول، قبل أن يتمكن الفريق الكونغولي، من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 45، فيما فشل بكر الهيلالي، في الوقت الضائع في ترجمة ركلة جزاء احتسبها الحكم المالي كايتا، إلى هدف التعادل.

وبدأ لاعبو الفريق الكونغولي، مجريات الجولة الثانية، بمحاولات لتضييع الوقت، في الوقت الذي لم يظهر الفريق البركاني، أي رد فعل على هدف فريق أوتوهو في الشوط الأول، فيما رفضت راية الحكم المساعد، هدفا لرفاق العميد محمد عزيز، في حدود الدقيقة 60.

واختار منير الجعواني، إخراج اللاعب بكر الهيلالي، الشيء الذي لم يتقبله هذا الأخير، لتصدر منه تصرفات غير رياضية، في الوقت الذي بقيت التحركات الهجومية لرفاقه على رقعة التباري محتشمة، دون أن تشكل الخطورة على مرمى أصحاب الأرض، فيما احتجت مكونات نهضة بركان، كثيرا على قرارات طاقم تحكيم المباراة، بقيادة المالي مامادو كايتا.

وفي الوقت الذي تسير مجريات المباراة نحو نهايتها، تمكن العميد محمد عزيز، من تسجيل هدف التعادل للفريق المغربي، في حدود الدقيقة 89، لتنهي الصافرة المالية، تفاصيل المواجهة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - كوايري الأحد 03 فبراير 2019 - 16:56
نتيجة مشرفة لنهضة بركان وان كانت المقابلة ضعيفة على كل المستويات، بكر الهيلالي يجب معاقبته من طرف المدرب وادارة الفريق، تصرفات بليدة وصبيانية صدرت منه بعدما استبدله المدرب.
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9
2 - بركاني من الصحراء الأحد 03 فبراير 2019 - 16:57
BRAVO RSB, التعادل افضل من الهزيمة، مقابلة الإياب ستكون سهلة بالنسبة للنهضة،
بالتوفيق إن شاء الله.
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5
3 - سعيد الالفة الأحد 03 فبراير 2019 - 16:58
مبروك لنهضة بركان على خدا التعادل و كان باﻹمكان العودة بأحسن من هده النتيجة وخاصة اضاعة اللاعب المتدني مستواه ضربة جزاء. هدا اللعب رأناه في المقابلات الأخيرة كيف يضيع فرص سانحة للتسجيل..و كيف بأنانيته و غروره لايمد رفقاءه بكرات مهيئة اصلا لهم لانهم يكونون متموضعين احسن منه و مستعدين بدنيا و فكريا افضل منه ..لكن عقليته الغير احترافية تجعله يتصرف بتهور و تسيب . ارجو من الجعواني زالسيد لقجع ان يتخدا في حقه عقوبة الايقاف بطريقة قاسية كي " يتهرس ليه راسو "..لانه..وللا " حاس بنفسو اكثر من لقياس رغم كبر سنه.."..لست ادري كيف "صبرات علية النهضة بزاف..! الضصارة ..
حينما ترفض الخروج و التغيير..فانك تعرض نفسك للعوقابات لعدم الانضباط..وعدم احترام مدربك الدي هو اصلا سبب انتقاءه كي تبقى في الفريق..دون الحديث عن عدم احترام فريقك الدي يصنع مجدك..
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4 - ابوايمن الأحد 03 فبراير 2019 - 17:05
فرص بالجملة ضيعت في هذه المباراة ، كان بالإمكان ان يحسمها الفريق البركاني لصالحه ، لكن التسرع ونرفزة اللاعبين ، جعلتهم يفقدون تركيزهم في المقابلة ، بالاضافة الى ضياع ضربة جزاء من قبل بكر الهلالي الغير المنضبط بتاتا داخل الملعب ، وعلى لجنة الاخلاقيات داخل الفريق ان تتخذ في حقه عقوبة تاديبية حتى يحترم قرارات المدرب ، او توقيفه بسبب تصرفه اللاأخلاقي
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