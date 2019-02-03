التعادل ينهي مباراة بركان وأوتوهو الكونغولي بالكاف

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

عَادَ فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، بنتيجة التعادل بهدف لمثله، في أولى مبارياته في دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية للعبة، التي جمعته اليوم الأحد، بمضيفه أوتوهو الكونغولي.

وحاول لاعبو النهضة البركانية، مباغتة أصحاب الأرض مع بداية مجريات الجولة الأولى، حين أتيحت لهم أولى فرص التهديف في المباراة، عن طريق اللاعب عبد الصمد المباركي، في حدود الدقيقة الثانية، غير أن رأسيته كانت سهلة في يد موهي كولا، حارس الفريق الكونغولي.

ورَدَّ أصحاب الأرض على المحاولة الأولى للفريق المغربي، بضغط هجومي كبير، قابله أبناء المدرب منير الجعواني، باستماتة وقتالية دفاعية، الشيء الذي مكنهم من إبعاد الخطورة عن شباك الحارس عبد العالي المحمدي، وتفادي سيناريو استقبال هدف مبكر في الربع ساعة الأولى من المواجهة.

وتواصل المد الهجومي للفريق الكونغولي، من خلال مواصلة ضغطهم الهجومي على معترك الفريق المغربي، في الوقت الذي اختارت عناصر هذا الأخير، التركيز على سد الممرات في الخط الخلفي، مقابل الاعتماد على المرتدات الهجومية، إذ كان عمر النمساوي، قريبا من إحراز هدف السبق للنهضة البركانية، في الدقيقة 23.

وحَرمت العارضة، اللاعب عمر النمساوي، من هزِّ الشباك من كرة ثابتة، في حدود الدقيقة 34، حيث تحسن كثيرا أداء ومردود عناصر النهضة البركانية، خلال دقائق الثلث الأخير من الشوط الأول، قبل أن يتمكن الفريق الكونغولي، من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 45، فيما فشل بكر الهيلالي، في الوقت الضائع في ترجمة ركلة جزاء احتسبها الحكم المالي كايتا، إلى هدف التعادل.

وبدأ لاعبو الفريق الكونغولي، مجريات الجولة الثانية، بمحاولات لتضييع الوقت، في الوقت الذي لم يظهر الفريق البركاني، أي رد فعل على هدف فريق أوتوهو في الشوط الأول، فيما رفضت راية الحكم المساعد، هدفا لرفاق العميد محمد عزيز، في حدود الدقيقة 60.

واختار منير الجعواني، إخراج اللاعب بكر الهيلالي، الشيء الذي لم يتقبله هذا الأخير، لتصدر منه تصرفات غير رياضية، في الوقت الذي بقيت التحركات الهجومية لرفاقه على رقعة التباري محتشمة، دون أن تشكل الخطورة على مرمى أصحاب الأرض، فيما احتجت مكونات نهضة بركان، كثيرا على قرارات طاقم تحكيم المباراة، بقيادة المالي مامادو كايتا.

وفي الوقت الذي تسير مجريات المباراة نحو نهايتها، تمكن العميد محمد عزيز، من تسجيل هدف التعادل للفريق المغربي، في حدود الدقيقة 89، لتنهي الصافرة المالية، تفاصيل المواجهة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.