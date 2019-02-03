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الرئيسية | رياضة | تشكيلة فريقي الحسنية والرجاء في نزال "الكاف"

تشكيلة فريقي الحسنية والرجاء في نزال "الكاف"

تشكيلة فريقي الحسنية والرجاء في نزال "الكاف"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 03 فبراير 2019 - 18:10

اختار مدربي فريق حسنية أكادير وضيفه الرجاء الرياضي، الدخول لأول مباراة في دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بالتشكيلة التالية:

تشكيلة حسنية أكادير :

عبد الرحمان الحواصلي، عبد الحكيم باسين، ياسين الرامي، جلال الداودي، عبد العالي الخنبوبي، تامر صيام، بدر كشاني، عبد الكريم باعدي، سفيان بوفتيني، المهدي أوبيلا، زهير الشاوش.

تشكيلة الرجاء الرياضي:

أنس الزنيتي، محمد الدويك، فابريس نغاه، سعد كوحال، زكرياء حدراف، محسن ياجور، بدر بانون، ليما مابيدي، عبد الإله الحافيظي، سفيان رحيمي، أيوب ناناح.

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