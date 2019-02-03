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كُتّاب وآراء
تشكيلة فريقي الحسنية والرجاء في نزال "الكاف"
اختار مدربي فريق حسنية أكادير وضيفه الرجاء الرياضي، الدخول لأول مباراة في دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بالتشكيلة التالية:
تشكيلة حسنية أكادير :
عبد الرحمان الحواصلي، عبد الحكيم باسين، ياسين الرامي، جلال الداودي، عبد العالي الخنبوبي، تامر صيام، بدر كشاني، عبد الكريم باعدي، سفيان بوفتيني، المهدي أوبيلا، زهير الشاوش.
تشكيلة الرجاء الرياضي:
أنس الزنيتي، محمد الدويك، فابريس نغاه، سعد كوحال، زكرياء حدراف، محسن ياجور، بدر بانون، ليما مابيدي، عبد الإله الحافيظي، سفيان رحيمي، أيوب ناناح.