تشكيلة فريقي الحسنية والرجاء في نزال "الكاف"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

اختار مدربي فريق حسنية أكادير وضيفه الرجاء الرياضي، الدخول لأول مباراة في دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بالتشكيلة التالية:

تشكيلة حسنية أكادير :

عبد الرحمان الحواصلي، عبد الحكيم باسين، ياسين الرامي، جلال الداودي، عبد العالي الخنبوبي، تامر صيام، بدر كشاني، عبد الكريم باعدي، سفيان بوفتيني، المهدي أوبيلا، زهير الشاوش.

تشكيلة الرجاء الرياضي:

أنس الزنيتي، محمد الدويك، فابريس نغاه، سعد كوحال، زكرياء حدراف، محسن ياجور، بدر بانون، ليما مابيدي، عبد الإله الحافيظي، سفيان رحيمي، أيوب ناناح.

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