فريق تنغير للركبي يتوج بكأس العرش في مراكش

هسبريس من تنغير

تفوق فريق تنغير للركبي، خارج ميدانه، على فريق نادي مراكش بحصة 7 أهداف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد، على أرضية ملعب مدينة مراكش، برسم نهائي كأس العرش للركبي.

وحقق فريق تنغير للركبي إنجازا تاريخيا هو الأول من نوعه في تاريخ الرياضة بجهة درعة تافيلالت؛ وذلك بفوزه على فريق نادي مراكش في المباراة النهائية، بحصة ثقيلة. وسبق للفريق التنغيري أن تغلب على فريق المولودية الوجدية في نصف النهائي بخمسة أهداف للاشيء.

هذا وسبق لفريق تنغير للركبي أن فاز السنة الفارطة بكأس في مسابقة دولية نظمت بفرنسا، ويتوفر على طاقات شابة محلية.