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الرئيسية | رياضة | فريق تنغير للركبي يتوج بكأس العرش في مراكش

فريق تنغير للركبي يتوج بكأس العرش في مراكش

فريق تنغير للركبي يتوج بكأس العرش في مراكش
هسبريس من تنغير
الاثنين 04 فبراير 2019 - 00:14

تفوق فريق تنغير للركبي، خارج ميدانه، على فريق نادي مراكش بحصة 7 أهداف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد، على أرضية ملعب مدينة مراكش، برسم نهائي كأس العرش للركبي.

وحقق فريق تنغير للركبي إنجازا تاريخيا هو الأول من نوعه في تاريخ الرياضة بجهة درعة تافيلالت؛ وذلك بفوزه على فريق نادي مراكش في المباراة النهائية، بحصة ثقيلة. وسبق للفريق التنغيري أن تغلب على فريق المولودية الوجدية في نصف النهائي بخمسة أهداف للاشيء.

هذا وسبق لفريق تنغير للركبي أن فاز السنة الفارطة بكأس في مسابقة دولية نظمت بفرنسا، ويتوفر على طاقات شابة محلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مبارك ابركا الاثنين 04 فبراير 2019 - 00:27
هنيئا...مزيدا من التألق والنجاح...مسيرة موفقة انشاء الله.
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10
2 - Etudiant du dades الاثنين 04 فبراير 2019 - 00:32
هنيئا لفريق الركبي الذي يمثل الاقليم.
لن اسامح ابدا من تسبب في حرماني من المنحة الجامعية
لن اسامح ابدا من حرمني من حقي في المنحة الجامعية
في اقليم استفاذ مجموعة من الطلبة من المنحة الجامعية رغم انه من ابناء التجار والاغنياء وحرموا من هم في حاجة الى هذه المنحة.
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12
3 - Abdel_Electron_Libre الاثنين 04 فبراير 2019 - 00:36
Bravoooo....les champions, toutes mes félicitations. Continuer à travailler trop fort, vous êtes dans la bonne voie.
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7
4 - هاااام جدا الاثنين 04 فبراير 2019 - 00:40
المولودية الوجدية والاتحاد الرياضي الوجدي كانا يفوزان بهدع المسابقة بشكل متناوب ولسنوات ومع دلك لا يجدوون حتى ثمن التداكر للتنقل للعب النهائي بالرباط انها رياضة مهمشة
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8
5 - اسماعيل الاثنين 04 فبراير 2019 - 00:45
رغم الإقصاء و التهميش الممنهج جابوها الأبطال مبرووك علينا...
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