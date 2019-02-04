24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:19
|13:46
|16:39
|19:04
|20:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ألمانيا تخصص 6 مليارات يورو لتأمين الشيخوخة
- النقد الأجنبي يتراجع إلى 79 مليار دولار بالجزائر
- "سوروبان" .. تقنية حديثة في تدريس الرياضيات تنمّي ذكاء التلاميذ
- الانسحاب من معاهدة الصواريخ يتيح لأمريكا تحديث الترسانة النووية
- اختتام أشغال اجتماع المجلس الإداري لـ"الكافراد"
الصغيّر: التطبيع مع الكيان الإسرائيلي يُضَيع سبتة ومليلية المحتلّتَين (5.00)
الرميد: لا مفر من الملكية البرلمانية .. والممارسة تصنع الديمقراطية (5.00)
الشرطة الإدارية تطلق أكبر عملية لتحرير الملك العمومي بالبيضاء (5.00)
- "الإخوان" يرفضون "الحملة الممنهجة" ضد المعاش الاستثنائي لبنكيران - (117)
- الرميد: لا مفر من الملكية البرلمانية .. والممارسة تصنع الديمقراطية - (106)
- محامية تدعو إلى إلغاء "مؤسسة العدول" وتتهم الإرث بتفقير النساء - (99)
- عريضة أممية لإنقاذِ الزفزافي .. والأسرة: معاناة ناصر تُبكي العالم - (80)
- عدد وفيات فيروس "إنفلونزا الخنازير" يصل إلى 11 ضحية بالمغرب - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فريق تنغير للركبي يتوج بكأس العرش في مراكش
تفوق فريق تنغير للركبي، خارج ميدانه، على فريق نادي مراكش بحصة 7 أهداف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد، على أرضية ملعب مدينة مراكش، برسم نهائي كأس العرش للركبي.
وحقق فريق تنغير للركبي إنجازا تاريخيا هو الأول من نوعه في تاريخ الرياضة بجهة درعة تافيلالت؛ وذلك بفوزه على فريق نادي مراكش في المباراة النهائية، بحصة ثقيلة. وسبق للفريق التنغيري أن تغلب على فريق المولودية الوجدية في نصف النهائي بخمسة أهداف للاشيء.
هذا وسبق لفريق تنغير للركبي أن فاز السنة الفارطة بكأس في مسابقة دولية نظمت بفرنسا، ويتوفر على طاقات شابة محلية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
لن اسامح ابدا من تسبب في حرماني من المنحة الجامعية
لن اسامح ابدا من حرمني من حقي في المنحة الجامعية
في اقليم استفاذ مجموعة من الطلبة من المنحة الجامعية رغم انه من ابناء التجار والاغنياء وحرموا من هم في حاجة الى هذه المنحة.