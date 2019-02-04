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الرئيسية | رياضة | جماهير الريال تتشبث بـ"فينيسيوس" أمام البارصا

جماهير الريال تتشبث بـ"فينيسيوس" أمام البارصا

جماهير الريال تتشبث بـ"فينيسيوس" أمام البارصا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 04 فبراير 2019 - 17:45

أشادت الصحف الإسبانية باللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد تألقه في مباراة فريقه التي فاز فيها بثلاثية نظيفة، نهاية الأسبوع، على ضيفه ألافيس في بطولة الدوري الإسباني "الليغا".

وسجل فينيسيوس في هذه المباراة هدف النادي الملكي الثاني في شباك ألافيس في الدقيقة 80. وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن اللاعب البرازيلي الشاب يتمتع بخبرة كبيرة تؤهله للعب في أقوى الدوريات، رغم حداثة سنه، وأنه يجمع بين الموهبة والقدرة الكبيرة على التفاني في العمل والاجتهاد من أجل إثبات ذاته.

وأشارت الصحيفة إلى أن جماهير ريال مدريد تعلق أمالها على النجم البرازيلي في مباراة الفريق الحاسمة أمام غريمه التاريخي برشلونة، المقرر إقامتها الأربعاء، في إطار منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن جماهير النادي الملكي تطالب بالدفع بفينيسيوس في "كلاسيكو الكأس"، منذ الدقيقة الأولى، أملا في تعويض خسارة فريقها بخماسية في مباراة الدور الأول لـ"اليغا" أمام النادي الكتالوني.

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