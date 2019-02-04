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الرئيسية | رياضة | بدر هاري ينكر تعاطي المنشّطات قبل "نزال الحسم"

بدر هاري ينكر تعاطي المنشّطات قبل "نزال الحسم"

بدر هاري ينكر تعاطي المنشّطات قبل "نزال الحسم"
هسبورت - محمد فنڭار*
الاثنين 04 فبراير 2019 - 14:11

نَفَى بدر هاري، البطل العالمي في رياضة "الكيك بوكسينغ"، كل التهم الموجهة إليه بخصوص تعاطيه للمنشطات، معتبرا أن الأخبار الرائجة أخيرا لا تعدو أن تكون شائعات.

وفنَّد بدر هاري كل تهم المنشطات التي التصقت به أخيرا من خلال تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها إنه يسير بثبات نحو مواصلة مساره الرياضي دون الالتفات إلى ما يعيق طريقه، وكذا لبلوغ مقاصده وأهدافه المستقبلية.

وكشفت تقارير إعلامية هولندية سابقة أنَّ البطل المغربي بدر هاري "سقطَ في فخّ المنشطات؛ وهو ما يُهدّد مسيرته الرياضية المليئة بالألقاب والإنجازات."

ووفق ما نقلتهُ صحيفة "نيوسور" الهولندية، فإنَّ "الهيئة الهولندية لمكافحة المنشطات" أوقفت بطل العالم السابق في لعبة الكيك بوكسينغ، إذ كشفت نتائج التحليلات وجودَ آثار من بعض المواد المحظورة والمنشطات في عينة أخذت للملاكم، البالغ من العمر 34 عاما؛ وذلكَ بعد آخر نزال كبير تميز بانتصاره على المصري حصدي جرجس.

وفي سياق متصل، ينتظر "عشاق الغلوري" وأنصار البطل المغربي نزاله المقبل في هذه البطولة، إذ من المقرر أن تفصح اللجنة المنظمة عن البرنامج الذي يضم نزال هاري، المقرر شهر مارس المقبل في هولندا.

وعادَ هاري إلى "جو" المباريات بعد 15 شهرا من الغياب بعد العقوبة السجنية التي قضاها في أحد السجون الهولندية، وقد تغلب على الملاكم المصري جرجس. وكان العالم يترقب مبارزة قوية تجمع "باد بوي" المغربي مع الملاكم الهولندي القوي ريكو فيرهوفن؛ ولكن مع تعليق "هيئة المنشطات"، يبدو أن المبارزة بين الاثنين بعيدة.

تجدر الإشارة إلى أن البطل العالمي بدر هاري كان قد خاض نزالا قويا قبل مواجهة المصري جرجس، أمام "الوحش" الهولندي "ريكو" يوم 16 دجنبر 2016، وخسر بعد إصابته بكسر في اليد.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - sécurité الاثنين 04 فبراير 2019 - 14:41
أتمنى من خالص قلبي ان يكون كل ما روجته الصحف الهولاندية اكاذيب في اكاذيب لأنك أنت اسطورتنا و مفخرة العرب و المسلمين في جميع أنحاء العالم و قدوة للشباب.
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23
2 - مواطن مغربي الاثنين 04 فبراير 2019 - 14:42
فقط هذه مؤامرة ضد البطل المغربي العالمي بدر هاري لنسف مسيرته الرياضية لأنهم يعرفون مدى قوته و استماتته في الحلبة و الهدف من هذا كله هو تجنيب ريكو فيرهوفن خسارة محتملة إذا نازل بدر هاري
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