بنعطية: "الإسلام" وراء انتقالي إلى الدوري القطري

هسبورت من الدار البيضاء

قدم فريق الدحيل القطري الممارس في دوري "نجوم قطر"، عشية اليوم، وافده الجديد اللاعب المغربي المهدي بنعطية إلى وسائل الإعلام القطرية بعد توقيعه مسبقا على عقد انضمامه إلى الفريق لمدة ثلاثة مواسم كروية، ومشاركته في إحدى المباريات مع المجموعة.

وقال بنعطية، في حديثه إلى وسائل الإعلام، إن المفاوضات مع المسؤولين القطريين كانت طويلة. وقدم الشكر إلى المسؤول خليفة خميس، الذي سهل انتقاله إلى الدوحة، مشيرا إلى أن وجوده بقطر أفضل بالنسبة إليه وإلى عائلته. وعبر عن رغبته في تحقيق مجموعة من الأهداف في تجربته الجديدة.

وتابع بنعطية: "لقد لعبت مع العديد من الأندية الأوروبية: بايرن ميونخ، روما، يوفنتوس، وحققت رفقتها العديد من الألقاب والبطولات. أما الآن فأهدافي مختلفة، إذ أطمح إلى التتويج باللقب الآسيوي مع الدحيل.. الفريق يتوفر على مدرب كبير، وقام بتعاقدات مهمة خلال الميركاتو، وبوجود اللاعبين الحاليين، ستكون المجموعة قادرة على النجاح في دوري أبطال آسيا".

ورد عميد المنتخب الوطني، خلال المؤتمر الصحافي، على الانتقادات التي تعرض إليها بعد انتقاله إلى نادي الدحيل القطري، بعدما رفض عرض مانشستر يونايتد وعروضا أخرى، حيث قال في هذا الصدد: "تعرضت إلى انتقادات من قبل النقاد المغاربة، لكن على الجميع احترام قراري لأنه الأفضل بالنسبة إلي وإلى عائلتي الصغيرة، خصوصا أنني أريد أن ينشأ أطفالي في أجواء إسلامية. وقد كان بإمكاني الانتقال إلى أندية من الإمارات أو السعودية، لكنني فضلت قطر".

وأوضح "الكابيتانو" أن الناخب الوطني هيرفي رونار يعرفه جيدا، وإن رأى أنه لا يستحق التواجد مع المنتخب الوطني المغربي سيحترم قراره، مضيفا أن هناك العديد من اللاعبين المغاربة الذين لعبوا مع "الأسود"، رغم حملهم أقمصة أندية خليجية.

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