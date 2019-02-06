24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:1813:4616:4019:0620:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. تسعة آلاف مستفيد من المساعدة القضائية بالمملكة (5.00)

  2. المنظمة العالمية للصحة: وضعية "أنفلونزا الخنازير" عادية في المملكة (5.00)

  3. الغضب يُعذب "ملائكة الرحمة" .. والأنفلونزا تداهم ممرضين بالرباط (5.00)

  4. السعودية ترفض تحمل مسؤولية مشاكل حجاج مغاربة (5.00)

  5. اتهامات بالعنصرية ترافق مقطعا كوميديا بثّته قناة مغربية عمومية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | عِتاب رونار يُفجّر موهبة بنشرقي مع لانس الفرنسي

عِتاب رونار يُفجّر موهبة بنشرقي مع لانس الفرنسي

عِتاب رونار يُفجّر موهبة بنشرقي مع لانس الفرنسي
هسبورت - محمد فنكار*
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 10:15

يَبدو أن عتاب الناخب الوطني هيرفي رونار للدولي المغربي أشرف بنشرقي، حول انتقاله سابقا إلى الهلال السعودي خدم مصالحه، بعدما أبان عن مستوى متميز مع فريقه "لانس" الفرنسي في دوري الدرجة الثانية.

وبات بنشرقي واحدا من أفضل المحترفين المغاربة في فرنسا، إذ يبصم على موسم جيد من خلال توهجه في مباريات الدوري، وآخرها يوم الإثنين أمام "بيزيي" في الجولة 23 من القسم الثاني، والتي قاد فيها فريقه إلى الفوز بثلاثية نظيفة، بمنحه تمريرة الهدف الأول وتسجيل الهدف الثالث.

ورَفَع اللاعب السابق للوداد الرياضي رصيده التهديفي إلى ثلاثة أهداف، في واحدة من أفضل فتراته بعد رحيله عن الدوري المغربي، علما بأنه يلعب معارا من الهلال السعودي الذي لم يظهر معه بوجه جيد.

وعَاتَبَ مدرب "الأسود" في تصريح سابق لـ"هسبورت"، المهاجم المغربي بعد انتقاله إلى الخليج في سن لم تتجاوز بعد الـ23، مبرزا أن موهبته تستحق الأفضل، وحسنا فعل بإعادة ترتيب أوراقه واختيار الدوري الفرنسي من بوابة القسم الثاني.

يُشار إلى أن فريق الهلال السعودي كان قد تعاقد، في فبراير من السنة الماضية، مع أشرف بنشرقي قادما من فريق الوداد الرياضي، حيث خطف المهاجم السابق للمغرب الفاسي الأنظار إليه بعدما أسهم في تتويج "الواك" بلقب دوري الأبطال ومشاركته مع المنتخب الوطني المحلي في نهائيات البطولة الإفريقية للاعبين المحليين التي استضافها المغرب في السنة الماضية.

ولم يتمكن بنشرقي من إقناع مدرب الهلال السعودي بمستواه وإمكاناته، ليضطر إلى الالتحاق بلانس الفرنسي على سبيل الإعارة، وهو الأمر الذي قد يعيده إلى أجواء المنتخب الوطني من جديد في حال مواصلته على النهج نفسه، بعدما سبق أن لعب مع المنتخب الأول في إقصائيات كأس العالم سنة 2017.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - لا للإرهاب الأربعاء 06 فبراير 2019 - 10:53
يا للمصيبة ،
والآن من يستابع من أجل التفجير: هل هو عتاب ، أم رونار؟
ولا يجب على أي شخص أن ينفجر ، مهما كان السبب.

و إن كان اللاعب لا زال حياً يرزق ، عليه أن يرفع دعوة بالسيد
رونار أو عتاب أو كلاهما معاً .
لا للإرهاب ، لا للتفجير ، لا للإنفجار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.