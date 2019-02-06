عِتاب رونار يُفجّر موهبة بنشرقي مع لانس الفرنسي

هسبورت - محمد فنكار*

يَبدو أن عتاب الناخب الوطني هيرفي رونار للدولي المغربي أشرف بنشرقي، حول انتقاله سابقا إلى الهلال السعودي خدم مصالحه، بعدما أبان عن مستوى متميز مع فريقه "لانس" الفرنسي في دوري الدرجة الثانية.

وبات بنشرقي واحدا من أفضل المحترفين المغاربة في فرنسا، إذ يبصم على موسم جيد من خلال توهجه في مباريات الدوري، وآخرها يوم الإثنين أمام "بيزيي" في الجولة 23 من القسم الثاني، والتي قاد فيها فريقه إلى الفوز بثلاثية نظيفة، بمنحه تمريرة الهدف الأول وتسجيل الهدف الثالث.

ورَفَع اللاعب السابق للوداد الرياضي رصيده التهديفي إلى ثلاثة أهداف، في واحدة من أفضل فتراته بعد رحيله عن الدوري المغربي، علما بأنه يلعب معارا من الهلال السعودي الذي لم يظهر معه بوجه جيد.

وعَاتَبَ مدرب "الأسود" في تصريح سابق لـ"هسبورت"، المهاجم المغربي بعد انتقاله إلى الخليج في سن لم تتجاوز بعد الـ23، مبرزا أن موهبته تستحق الأفضل، وحسنا فعل بإعادة ترتيب أوراقه واختيار الدوري الفرنسي من بوابة القسم الثاني.

يُشار إلى أن فريق الهلال السعودي كان قد تعاقد، في فبراير من السنة الماضية، مع أشرف بنشرقي قادما من فريق الوداد الرياضي، حيث خطف المهاجم السابق للمغرب الفاسي الأنظار إليه بعدما أسهم في تتويج "الواك" بلقب دوري الأبطال ومشاركته مع المنتخب الوطني المحلي في نهائيات البطولة الإفريقية للاعبين المحليين التي استضافها المغرب في السنة الماضية.

ولم يتمكن بنشرقي من إقناع مدرب الهلال السعودي بمستواه وإمكاناته، ليضطر إلى الالتحاق بلانس الفرنسي على سبيل الإعارة، وهو الأمر الذي قد يعيده إلى أجواء المنتخب الوطني من جديد في حال مواصلته على النهج نفسه، بعدما سبق أن لعب مع المنتخب الأول في إقصائيات كأس العالم سنة 2017.

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