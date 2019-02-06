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الرئيسية | رياضة | كارتيرون يعتمد على المباركي في تدريب الرجاء

كارتيرون يعتمد على المباركي في تدريب الرجاء

كارتيرون يعتمد على المباركي في تدريب الرجاء
هسبورت - آمال لكعيدا*
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 05:05

قَرَّرت إدارة الرجاء البيضاوي تعيين الإطار الوطني، بوشعيب المباركي، لمساعدة المدرب الجديد للفريق، الفرنسي باتريس كارتيرون، عوضا عن يوسف السفري، في المباراة التي سيحل فيها الفريق "الأخضر" ضيفا على النجم الساحلي التونسي، في سوسة، لحساب إياب دور الربع من منافسات كأس العرب للأندية.

وأكَّدت مصادر مطابقة لـ"هسبورت" أن المباركي سيشغل مهمة المدرب المساعد في المباراة الهامة للرجاء البيضاوي أمام النجم الساحلي، الجمعة المقبل، بعدما قاد الحصة التدريبية صباح أمس، إلى جانب المدرب الجديد كارتيرون.

وأوضحت المصادر نفسها أن يوسف السفري لم يقدم استقالته من منصبه كما راج في الساعات الماضية، مشيرةً إلى أنه طلب مهلةً فقط ليتسنى له البقاء إلى جانب والده الذي يمر من وضع صحي حرج، خصوصا وأن الفترة العصيبة متزامنة مع تنقل الفريق "الأخضر" إلى تونس، الأمر الذي اضطر معه عميد "الأسود" سابقاً إلى طلب إعفائه.

وأكَّدت المصادر ذاتها أن إدارة النادي لا تنوي تعيين أي مدرب مساعد مكان السفري، في انتظار عودة هذا الأخير لممارسة مهامه، على أن يتم الاعتماد على مدربي الفئات السنية للنادي، من أبناء الفريق، في الفترة التي سيغيب فيها السفري عن دكة البدلاء.

وعَاشَ السفري، في الفترة ما بعد تنحية المدرب السابق، خوان كارلوس غاريدو، ضغطا رهيبا، إذ تزامن ذلك مع اشتداد المرض على والده، في الوقت الذي عجز فيه عن ترك الفريق دون قائد، في مباراة الدفاع الحسني الجديدي، الأربعاء الماضي.

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