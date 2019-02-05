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الرئيسية | رياضة | مدرب "الأولمبيين" يرضخ لمطالب أندية مغربية

مدرب "الأولمبيين" يرضخ لمطالب أندية مغربية

مدرب "الأولمبيين" يرضخ لمطالب أندية مغربية
هسبورت من الدار البيضاء
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 09:24

غَادَرَ كل من المدافع بدر غدارين وأشرف داري، لاعبي فريق الوداد البيضاوي، معسكر المنتخب الوطني المغربي لفئة أقل من 23 سنة، المقام في الرباط، والمستمر إلى غاية اليوم الأربعاء، من أجل الالتحاق بتداريب الفريق "الأحمر"، استعدادا لمباراة الأخير أمام أولمبيك آسفي، يوم غد الخميس، لحساب الجولة 16 من الدوري المغربي للمحترفين.

وأَفَاد الهولندي مارك فوت، مدرب منتخب U23، في اتصال مع "هسبورت"، أنه رخّص لثنائي الوداد من أجل مغادرة المعسكر الإعدادي، يومه الثلاثاء، من أجل الالتحاق بتداريب الفريق "الأحمر"، بمركب محمد بنجلون، بطلب من المدرب التونسي فوزي البنزرتي، الذي يعوِّل كثيرا على الاستعانة بخدمات كل من غدارين وداري، خلال مباراة الخميس.

وسيكون الطاقم التقني للمنتخب، بقيادة فوت، مضطرا أيضا، إلى عدم الاستعانة باللاعب حمزة المرابيط، الذي سيلتحق بدوره بفريقه أولمبيك آسفي، فيما اعتذر كل من محمد الدويك وزكرياء الوردي، لاعبي الرجاء الرياضي، عن حضور معسكر "الأولمبيين"، بالنظر إلى التزامهما بتحضير السفر مع الفريق "الأخضر" إلى مدينة سوسة التونسية، لمواجهة فريق النجم الساحلي، الجمعة المقبل، لحساب مباراة إياب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

جدير بالذكر أن معسكر النخبة المغربية، سيتخلله مباراة إعدادية أمام فريق النادي القنيطري، اليوم الأربعاء، في إطار التحضير للمباراة المرتقبة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، لحساب الدور الأول المؤهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لفئة أقل من 23 سنة، المحطة الأخيرة المؤهلة إلى دورة "طوكيو 2020"، المقرر إجراؤها بين 18 و26 مارس المقبل.

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1 - ودادي 19 الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 23:51
نفس الشيء وقع للوداد سنة 2016 حينما ضيعنا اللقب 19 لصالح الفتح ،حينما كان فاخر مدربا المحليين وكان ينادي على 7 لاعبين من الوداد للمعسكرات ولا يسمح لهم بالالتحاق بالفريق يوم المقابلة رغم ان طوشاك كان كل مرة يلح على السماح للاعبين بلعب مباراة البطولة والرجوع الى المعسكر في اليوم الموالي لكن حقد فاخر على الوداد جعله يرفض باستمرار ولا ندري لحد الان ماهو السبب!!! .وكانت بطولة سهلة جدا نظرا لضعف الفرق الاخرى...ولكن هده السنة لن نتنازل على البطولة 20 وديما وداد....
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