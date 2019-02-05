مدرب "الأولمبيين" يرضخ لمطالب أندية مغربية

هسبورت من الدار البيضاء

غَادَرَ كل من المدافع بدر غدارين وأشرف داري، لاعبي فريق الوداد البيضاوي، معسكر المنتخب الوطني المغربي لفئة أقل من 23 سنة، المقام في الرباط، والمستمر إلى غاية اليوم الأربعاء، من أجل الالتحاق بتداريب الفريق "الأحمر"، استعدادا لمباراة الأخير أمام أولمبيك آسفي، يوم غد الخميس، لحساب الجولة 16 من الدوري المغربي للمحترفين.

وأَفَاد الهولندي مارك فوت، مدرب منتخب U23، في اتصال مع "هسبورت"، أنه رخّص لثنائي الوداد من أجل مغادرة المعسكر الإعدادي، يومه الثلاثاء، من أجل الالتحاق بتداريب الفريق "الأحمر"، بمركب محمد بنجلون، بطلب من المدرب التونسي فوزي البنزرتي، الذي يعوِّل كثيرا على الاستعانة بخدمات كل من غدارين وداري، خلال مباراة الخميس.

وسيكون الطاقم التقني للمنتخب، بقيادة فوت، مضطرا أيضا، إلى عدم الاستعانة باللاعب حمزة المرابيط، الذي سيلتحق بدوره بفريقه أولمبيك آسفي، فيما اعتذر كل من محمد الدويك وزكرياء الوردي، لاعبي الرجاء الرياضي، عن حضور معسكر "الأولمبيين"، بالنظر إلى التزامهما بتحضير السفر مع الفريق "الأخضر" إلى مدينة سوسة التونسية، لمواجهة فريق النجم الساحلي، الجمعة المقبل، لحساب مباراة إياب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

جدير بالذكر أن معسكر النخبة المغربية، سيتخلله مباراة إعدادية أمام فريق النادي القنيطري، اليوم الأربعاء، في إطار التحضير للمباراة المرتقبة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، لحساب الدور الأول المؤهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لفئة أقل من 23 سنة، المحطة الأخيرة المؤهلة إلى دورة "طوكيو 2020"، المقرر إجراؤها بين 18 و26 مارس المقبل.

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