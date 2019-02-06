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كُتّاب وآراء
أدفوكات يُبعد طنان عن تداريب أوتريخت الهولندي
يَبدو أن مسار اللاعب المغربي رفقة ناديه الحالي أوتريخت الهولندي، سينتهي قبل نهاية عقد الإعارة الذي يربط بين الطرفين، وذلك بسبب سلوكات اللاعب وعدم انضباطه في التداريب، وهو ما جعل المدرب يقرّر إبعاده وعدم السماح له بالعودة إلى المجموعة، الشيء الذي يضع مالك عقده سانت إتيان الفرنسي في موقف حرج، إذ من المحتمل أن يتم فسخ عقده.
وكَشَفت تقارير إعلامية فرنسية، أن فريق أوتريخت الهولندي قد دفع بالدولي أسامة طنان إلى الباب، وذلك بسبب سلوكاته خلال الحصص التدريبية، حيث أوضح مدربه ديك أدفوكات في تصريحات صحفية قائلا: "لن يلعب في فريق أوتريخت بعد الآن ولن يعود مجددا، لقد تسبب في مشكلين، واحد منهما لم نكن نتوقعه.. لهذا اتخذنا هذه الخطوة".
وأكدت المصادر ذاتها، أن اللاعب أسامة طنان قد تسبب الثلاثاء الماضي، في إصابة زميله بعد تدخله الخشن خلال الحصة التدريبية، أما الحدث الثاني فقد كان أكثر حدة، ما جعل المسؤولين يتخذون قرار إبعاده عن المجموعة، كما من المنتظر أن يتم إعادته إلى فريقه الأصلي سانت إتيان الفرنسي قبل نهاية الموسم.
ويَدفع اللاعب المغربي ثمن اندفاعه وعدم انضباطه في التداريب، إذ يؤثر هذا المعطى بشكل سلبي على مساره الكروي، كما سجل المتابعون تراجع مستواه بشكل كبير منذ فترة طويلة، الشيء الذي جعله يفشل في المحطات الأخيرة، ويبتعد بشكل كلي عن تشكيلة المنتخب الوطني المغربي.
يُشار إلى أن أسامة طنان، كان قد لعب موسما على سبيل الإعارة مع فريق لاس بالماس الإسباني، قبل أن تتم إعارته مجددا إلى نادي أوتريخت الهولندي، إلا أنه فشل في إثبات ذاته في كلا الفريقين، كما أن عودته إلى فريقه الأصلي سانت إتيان الفرنسي الذي يرتبط معه يعقد إلى غاية 2020، باتت قريبة.