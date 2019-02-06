بوغبا يلتحق بـ"أتلانتا يونايتد" في بطولة أمريكا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن أتلانتا يونايتد، بطل دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم، تعاقده مع فلورنتين بوغبا، الشقيق الأكبر لبول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وكان المدافع بوغبا، لاعب منتخب غينيا، يلعب في الدوري التركي. وقال كارلوس بوكانيجرا، المدير الفني لأتلانتا يونايتد، في بيان: "يسعدنا الاعلان رسميا عن انضمام فلورنتين إلى النادي".

وتابع المصدر: "إنه قلب دفاع يتمتع بالقوة البدنية ولديه مهارات جيدة. يملك أيضا خبرة كبيرة في اللعب مع ناديه ومنتخب بلاده في بطولات دولية".

وسينضم بوغبا، البالغ من العمر 28 عاما، إلى فريق ترك بصمته سريعا في الدوري الأمريكي؛ حيث فاز باللقب في ثاني مواسمه ضمن هذه المسابقة.

وينطلق الدوري الأمريكي للمحترفين في مارس المقبل، ويلعب أتلانتا، أيضا، في دوري أبطال منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف".