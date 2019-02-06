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كُتّاب وآراء
المنتخب المغربي يواجه نظيره الأرجنتيني في طنجة
المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سيخوض مباراته الودية ضد نظيره الأرجنتيني، يوم الثلاثاء 26 مارس المقبل، بالملعب الكبير بطنجة عوض ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ، كما كان مقررا.
وكشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، نقل المباراة الودية من المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط، إلى الملعب الكبير لمدينة طنجة، معللة ذلك بـ"أسباب لوجيستيكية".
جدير بالذكر أن هذه المباراة الودية، بين "أسود الأطلس" و"راقصي التانغو"، تدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني المغربي لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 ، التي ستجرى أطوارها الصيف القادم في مصر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
كما أن طنجة قريبة من إسبانيا و سيحضر بعض الجمهور الإسباني لمتابعة
نجوم الأرجنتين.