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الرئيسية | رياضة | المنتخب المغربي يواجه نظيره الأرجنتيني في طنجة

المنتخب المغربي يواجه نظيره الأرجنتيني في طنجة

المنتخب المغربي يواجه نظيره الأرجنتيني في طنجة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 11:18

المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سيخوض مباراته الودية ضد نظيره الأرجنتيني، يوم الثلاثاء 26 مارس المقبل، بالملعب الكبير بطنجة عوض ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ، كما كان مقررا.

وكشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، نقل المباراة الودية من المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، بمدينة الرباط، إلى الملعب الكبير لمدينة طنجة، معللة ذلك بـ"أسباب لوجيستيكية".

جدير بالذكر أن هذه المباراة الودية، بين "أسود الأطلس" و"راقصي التانغو"، تدخل في إطار استعدادات المنتخب الوطني المغربي لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 ، التي ستجرى أطوارها الصيف القادم في مصر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - منصف الأربعاء 06 فبراير 2019 - 11:28
ميسي مكتاب عليه يلعب غير ف'طنجة !؟ ولو أنه فال سيء على المنتخب
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2
2 - منصف الأربعاء 06 فبراير 2019 - 11:34
طبعا لان مداخيل TGV ستكون مهمة لكون ان عدد المسافرين من الدارالبيضاء والرباط ستكون اكثر من طنجة
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30
3 - كوايري الأربعاء 06 فبراير 2019 - 11:34
مقابلة لن تعود باي نفع على المنتخب حيث سيلعب بعد ذلك كاس افريقيا ضد لاعبين افارقة يمتازون بلياقة بدنية عالية وخشونة في اللعب، الارجنتين ستاتي للمغرب فقط لجني مليون دولار!
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19
4 - متابع الأربعاء 06 فبراير 2019 - 11:37
هنيئا لهم بالمليار وفرجة ممتعة لنا.....
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11
5 - الكراطة الأربعاء 06 فبراير 2019 - 11:48
اضن بان تبعيات الكراطة لازالت تمسح وتجفف بالعاصمة الإدارية إلى يومنا هذا، اللهم اسقنا الغيت ولا يهمنا أن كانت المباراة ستقام، لانه ما احوجنا إلى قطرات امل تكون سبب في فرخة الفلاح البسيط فاستعمال الكراطة أصبح ضرورة لطرد الامراض التي ضربت هدا البلد الحبيب...
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2
6 - الوادنوني الأربعاء 06 فبراير 2019 - 11:50
الفلوس اللبن يديهم زعطوط. ذلك المبلغ المالي اولى به المدارس الكروية للاطفال في المناكق المهمشة لتمكينهم من ابراز مواهبهم وانقاذهم من خطر الانحراف والمخدرات
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7
7 - فكرة ممتازة الأربعاء 06 فبراير 2019 - 11:56
فكرة ممتازة لأن الشمال المغربي في حاجة إلى الاهتمام.


كما أن طنجة قريبة من إسبانيا و سيحضر بعض الجمهور الإسباني لمتابعة


نجوم الأرجنتين.
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