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الرئيسية | رياضة | جمهور الرجاء يراهن على "الريمونتادا" في تونس

جمهور الرجاء يراهن على "الريمونتادا" في تونس

جمهور الرجاء يراهن على "الريمونتادا" في تونس
هسبورت من الدار البيضاء
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 20:11

تَنقل جمهور فريق الرجاء البيضاوي، بأعداد كبيرة، إلى تونس، لحضور مواجهة العودة لفريقهم أمام النجم الساحلي التونسي، وتقديم الدعم للاعبين، من أجل تحقيق "ريمونتادا" تؤهل ممثِّل المغرب إلى دور نصف نهائي كأس زايد للأندية البطلة، علما أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بهزيمة الرجاء بهدفين نظيفين.

وظَهَر عدد كبير من أنصار الفريق "الأخضر" في مطار محمد الخامس بالبيضاء، متجهين نحو دولة تونس، لحضور "الديربي" المغاربي، فيما ظهر شريط "فيديو" آخر وصور تؤكد وصول عدد من الجماهير إلى مدينة سوسة التونسية، حيث وعد الجمهور باحتلال الملعب الأولمبي، طمعا في عودتهم إلى المغرب بتأهل يبقيهم في المسابقة العربية، بعد تضييع مباراة الذهاب.

وبلغت تذكرة السفر إلى تونس ذهابا وإيابا مع الخطوط المغربية، مبلغ 2000 درهم، هذا في الوقت الذي حددت فيه مجموعة من وكالات الأسفار "باكادج" خاص بجماهير الفريق "الأخضر" المتنقلة إلى تونس، يشمل تذكرة الذهاب والإياب، فندق الإقامة، وتذكرة المباراة، وذلك ابتداء من مبلغ 3700 درهم.

وقد أكد صلاح بن عمر، رئيس لجنة التنظيم بنجم الساحل التونسي، في تصريحات صحفية، أن مواجهة فريق الرجاء البيضاوي برسم إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية البطلة، ستعرف حضور جماهيري مهم، حيث توقع حضور 1300 مناصر للفريق "الأخضر" في ملعب سوسة.

ومن جهة أخرى، أطلق أنصار الرجاء البيضاوي، حملة "أسبوع الريمونتادا" على مواقع التواصل الاجتماعي، تحفيزا للاعبين من أجل العودة في النتيجة وتحقيق انتصار تاريخي مهم من قلب تونس، بعد هزيمة قاسية تلقاها الفريق في مركب مولاي عبد الله بالرباط.

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