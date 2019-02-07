حمد الله يعيد البسمة إلى جماهير النصر السعودي

هسبريس - د.ب.أ

استعاد النصر نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، وذلك عقب فوزه المثير 3-1 على مضيفه القادسية يوم أمس الأربعاء في افتتاح المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.

وواصل النصر سباق المنافسة على لقب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال (المتصدر)، الذي يحل ضيفا على الباطن يوم غد الجمعة في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد القادسية، الذي تلقى خسارته العاشرة في المسابقة هذا الموسم والرابعة في لقاءاته الخمسة الأخيرة، عند 23 نقطة، ليظل في المركز التاسع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وبادر المحترف المغربي عبدالرازق حمد الله بالتسجيل للنصر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل الأسترالي ريس وليامز للقادسية في الدقيقة 71.

وأحرز فهد الجميعة الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 81، فيما تكفل سلطان الغنام بتسجيل الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 90.

ويأتي هذا الفوز ليعيد البسمة من جديد على وجوه جماهير النصر، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب خسارة الفريق الملقب بـ(العالمي) بالنتيجة ذاتها أمام مضيفه التعاون في المرحلة الماضية للبطولة.