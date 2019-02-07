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الرئيسية | رياضة | حمد الله يعيد البسمة إلى جماهير النصر السعودي

حمد الله يعيد البسمة إلى جماهير النصر السعودي

حمد الله يعيد البسمة إلى جماهير النصر السعودي
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 07 فبراير 2019 - 01:19

استعاد النصر نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، وذلك عقب فوزه المثير 3-1 على مضيفه القادسية يوم أمس الأربعاء في افتتاح المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.

وواصل النصر سباق المنافسة على لقب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال (المتصدر)، الذي يحل ضيفا على الباطن يوم غد الجمعة في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد القادسية، الذي تلقى خسارته العاشرة في المسابقة هذا الموسم والرابعة في لقاءاته الخمسة الأخيرة، عند 23 نقطة، ليظل في المركز التاسع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وبادر المحترف المغربي عبدالرازق حمد الله بالتسجيل للنصر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل الأسترالي ريس وليامز للقادسية في الدقيقة 71.

وأحرز فهد الجميعة الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 81، فيما تكفل سلطان الغنام بتسجيل الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 90.

ويأتي هذا الفوز ليعيد البسمة من جديد على وجوه جماهير النصر، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب خسارة الفريق الملقب بـ(العالمي) بالنتيجة ذاتها أمام مضيفه التعاون في المرحلة الماضية للبطولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - اليوسفي الخميس 07 فبراير 2019 - 01:37
السلام عليكم حمد الله هداف الدوري المغربي وهداف الدوري النرويجي وهداف في الدوري القطري والان في السعودية لاعب مهاري ضحية اىمدرب رونار في كاس العالم . بوحدوز احتياطي في الدوري السعودي لاعب عادي .الان عندنا النصيري وحمد الله في الهجوم ونتمنى من المدرب ان يكون ضمن التشكيلة للمنتخب والسلام.
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2 - Gauchet الخميس 07 فبراير 2019 - 01:38
شاهدت ماتش لشبان الرجاء ورانجيرز الاسكتلندي في دوري بقطر وبان لي الرجا لا لياقة لا تقنية لا تكتيك لا مدرب لاش غادين يحشمو بسمعة كرتنا .كان بامكان رانجيرز الفوز باكثر من 3 اما حارسهم فلم نره
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3 - خالد شفيق الخميس 07 فبراير 2019 - 02:09
لاعب رائع وخلوق والهدف الدي سجله اليوم يعتبر من اجمل اهداف حمد الله هدف جميل جدا ومتقن وهو الهدف رقم 12 في الدوري السعودي الممتاز
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