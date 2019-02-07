24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:1713:4716:4119:0720:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. حكم قضائي يُعوّض مغربياً بمليوني سنتيم بسبب تأخر القطارات (5.00)

  2. ديون مطارات المملكة تثير التخوفات .. العوفير يبرز حجم التحديات (5.00)

  3. خبراء يجربون محركات كهربائية خاصة بالطائرات (5.00)

  4. حتى لا نَضِلّ وجهتَنا مع مؤشر إدراك الفساد (5.00)

  5. حافلات ألمانية قريباً لنقل المواطنين بجهة الرباط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | المغربي عبد الحميد يواصل التألق بالدوري الفرنسي

المغربي عبد الحميد يواصل التألق بالدوري الفرنسي

المغربي عبد الحميد يواصل التألق بالدوري الفرنسي
هسبورت - محمد فنكار*
الخميس 07 فبراير 2019 - 10:27

يُرسل اللاعب يونس عبد الحميد، مدافع "ريمس" الفرنسي، إشارات إيجابية في الدوري الفرنسي في المباريات الأخيرة، وذلك بتقديمه لعروض طيبة من شأنه أن تخدم مصالحه لإثارة انتباه الناخب الوطني هيرفي رونار، لمنحه فرصة للعب مع المنتخب المغربي.

ويُؤدي عبد الحميد مبارياته بشكل متميز في فرنسا، حيث يلعب رسميا منذ بداية الموسم الجاري، إذ خاض 23 مباراة في الدوري، جميعها أساسيا، إلى جانب مباراتين في الكأس المحلية، مقدما أفضل العروض خلال هذه المباريات، ليقود فريقه إلى المركز الثامن حاليا برصيد 34 نقطة، مؤمنا بشكل كبير بقاء ناديه في "الليغ 1".

وحَسَب جريدة "L'union" الفرنسية، فاللاعب عبد الحميد تلقى دعوة للعب مع المغرب خلال فترة التوقف الدولية السابقة، وله علاقة جيدة مع الإدارة التقنية للمنتخب، كما من المرتقب متابعته مع "الأسود" في مباراة "مالاوي" في آخر جولة من إقصائيات كأس إفريقيا لسنة 2019، والتي سبق للمغرب أن حسم فيها التأهل إلى النهائيات المقررة بمصر صيف السنة الجارية.

وشارك عبد الحميد مع المنتخب المغربي في مناسبتين سنة 2016، حيث استدعاه رونار في إقصائيات كأس إفريقيا لسنة 2017 في مباراة ساو تومي في الرباط، والتي انتهت بفوز المنتخب بهدفين نظيفين، وكذا لمباراة ودية أمام كندا لعبت في الرباط وانتهت بالانتصار برباعية نظيفة.

للإشارة فيونس عبد الحميد يبلغ من العمر 32 عاما، جاور أندية فرنسية عديدة، منها "أرليس أفينيون" و"فالنسيان" و"ديجون"، وفريقه الحالي "ريمس" الذي يلعب له منذ بداية الموسم الجاري، بحصيلة 24 مباراة وثلاثة أهداف.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.