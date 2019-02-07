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كُتّاب وآراء
المغربي عبد الحميد يواصل التألق بالدوري الفرنسي
يُرسل اللاعب يونس عبد الحميد، مدافع "ريمس" الفرنسي، إشارات إيجابية في الدوري الفرنسي في المباريات الأخيرة، وذلك بتقديمه لعروض طيبة من شأنه أن تخدم مصالحه لإثارة انتباه الناخب الوطني هيرفي رونار، لمنحه فرصة للعب مع المنتخب المغربي.
ويُؤدي عبد الحميد مبارياته بشكل متميز في فرنسا، حيث يلعب رسميا منذ بداية الموسم الجاري، إذ خاض 23 مباراة في الدوري، جميعها أساسيا، إلى جانب مباراتين في الكأس المحلية، مقدما أفضل العروض خلال هذه المباريات، ليقود فريقه إلى المركز الثامن حاليا برصيد 34 نقطة، مؤمنا بشكل كبير بقاء ناديه في "الليغ 1".
وحَسَب جريدة "L'union" الفرنسية، فاللاعب عبد الحميد تلقى دعوة للعب مع المغرب خلال فترة التوقف الدولية السابقة، وله علاقة جيدة مع الإدارة التقنية للمنتخب، كما من المرتقب متابعته مع "الأسود" في مباراة "مالاوي" في آخر جولة من إقصائيات كأس إفريقيا لسنة 2019، والتي سبق للمغرب أن حسم فيها التأهل إلى النهائيات المقررة بمصر صيف السنة الجارية.
وشارك عبد الحميد مع المنتخب المغربي في مناسبتين سنة 2016، حيث استدعاه رونار في إقصائيات كأس إفريقيا لسنة 2017 في مباراة ساو تومي في الرباط، والتي انتهت بفوز المنتخب بهدفين نظيفين، وكذا لمباراة ودية أمام كندا لعبت في الرباط وانتهت بالانتصار برباعية نظيفة.
للإشارة فيونس عبد الحميد يبلغ من العمر 32 عاما، جاور أندية فرنسية عديدة، منها "أرليس أفينيون" و"فالنسيان" و"ديجون"، وفريقه الحالي "ريمس" الذي يلعب له منذ بداية الموسم الجاري، بحصيلة 24 مباراة وثلاثة أهداف.