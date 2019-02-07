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كُتّاب وآراء
السفري يُلبي نِداء الرجاء قبل مباراة النجم الساحلي
نَجَحت مكوِّنات الرجاء البيضاوي من لاعبين حاليين وسابقين، ومسؤولين، وأطر تقنية، في إقناع يوسف السفري، بالسفر مع الفريق إلى تونس، وثنيه عن قرار توقفه عن أداء مهامه مدربا مساعدا، لأسباب شخصية.
وسافر الفريق "الأخضر" إلى تونس، بمساعدين للمدرب باتريس كارتيرون، ويتعلّق الأمر بالثنائي يوسف السفري، وبوشعيب المباركي، في مهمة صعبة للعودة بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب للأندية، علما أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بثنائية نظيفة لصالح النجم الساحلي، ما سيعقِّد من مأمورية رفاق محسن ياجور.
وأَفادت مصادر تقنية "رجاوية" لـ"هسبورت" بأن معنويات اللاعبين مرتفعة وعزيمتهم قوية من أجل لعب حظوظهم كاملة في انتزاع التأهل من أرض سوسة، رغم صعوبة المهمة قياسا بنتيجة الذهاب.
وستُجرى مباراة إياب ربع نهائي كأس العرب للأندية، بين الرجاء البيضاوي ومضيفه النجم الساحلي التونسي، اليوم الخميس، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال.