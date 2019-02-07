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الرئيسية | رياضة | المنتخب المغربي يخسر 3 مراتب في "تصنيف الفيفا"

المنتخب المغربي يخسر 3 مراتب في "تصنيف الفيفا"

المنتخب المغربي يخسر 3 مراتب في "تصنيف الفيفا"
هسبريس من الرباط
الخميس 07 فبراير 2019 - 12:05

خسر المنتخب الوطني المغربي 3 مراتب بتموقعه في المركز 43 ضمن تصنيف "الفيفا"، الصادر اليوم الأربعاء، حيث كان في الـ40 عالميا خلال التصنيف السابق.

وجاء "أسود الأطلس" في الرتبة الثالثة إفريقيا، بعد المنتخبين السنغالي والتونسي، على التوالي، الخاسرين بدورهما مركزا ومركزين مقارنة بالتصنيف الماضي، مع احترام الترتيب.

نيجيريا احتلت المركز الرابع في القارة السمراء، تليها منتخبات الكونغو الديمقراطية وغانا والكاميرون، ثم مصر وبوركينافاسو ومالي والكوتديفوار وغينيا.

أما صدارة الترتيب فلم تعرف أي تغيير؛ ببقاء المنتخب البلجيكي أولا، كما تم تثبيت فرنسا في المركز الثاني والبرازيل ثالثة، وبقيت كرواتيا رابعة وإنجلترا خامسة والبرتغال في الموقع السادس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - علال كبور الخميس 07 فبراير 2019 - 12:17
ماذا يفيد المواطن المغربي في حياته اليومية اذا تقدم المنتخب او تاخر ؟؟
فقط يعرف ان الملايير تذهب للكرة على حساب المستشفى والمدرسة كل ذلك لالهاء الشباب !!
الى متى والى اين ؟؟
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29
2 - مراكشي الخميس 07 فبراير 2019 - 12:26
وسيرو شوفو الترتيب في الفساد و الرشوة حيث نتبوأ الصدارة عن جدارة واستحقاق
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26
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