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كُتّاب وآراء
الليغا تحطم رقمها القياسي في صفقات اللاعبين
حطمت مسابقة الدوري الاسباني لكرة القدم رقمها القياسي في صفقات اللاعبين، بإنفقاها 955 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي والشتوي بموسم 2018/2019، بحسب تقرير أصدرته شركة "برايم تايم سبورت" وتم تقديمه اليوم الخميس في معهد يوهان كرويف ببرشلونة.
ومن إجمالي الـ955 مليون يورو -زيادة بنسبة 10% مقارنة بالموسم السابق-، هناك 71 مليون يورو تم استثمارها في سوق الانتقالات الشتوي الأخير، في ثاني أعلى رقم في تاريخ الليغا بالميركاتو الشتوي.
وتصدر ريال مدريد القائمة بعدما أنفق 163 مليون يورو في موسم 2018/2019، يليه برشلونة وفالنسيا بـ127 مليون يورو لكل منهما، ثم أتلتيكو مدريد (124 مليون يورو).
وعلى مستوى الميركاتو الشتوي فقط، تصدر الريال أيضا القائمة بعدما أنفق 17 مليون يورو لاستقدام اللاعب إبراهيم دياز، يليه ريال بيتيس الذي دفع 14 مليون يورو من أجل المكسيكي دييجو لاينز، ثم فياريال بعشرة ملايين يورو دفعها للحصول على خدما فيسينتي إيبورا.
وعلى مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وصل حجم الاستثمارات خلال الموسم الجاري إلى أربعة مليارات و800 مليون يورو، في ثاني أعلى رقم عقب ما أنفقته في الموسم السابق (خمسة مليارات و350 مليون يورو).
لكن الليغا لم تكن المسابقة الأوروبية الوحيدة التي تكسر رقمها القياسي في موسم 2018/2019، إذ بلغت قيمة صفقات الدوري الإيطالي، مليار و200 مليون يورو لأول مرة في تاريخ البطولة.
وكان يوفنتوس هو النادي الأوروبي الذي أنفق أكبر قدر من المال في موسم 2018/2019 بواقع 257 مليون يورو منها 112 دفعها من أجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل لفريق السيدة العجوز الصيف الماضي قادما من الريال.
أما الدوري الإنجليزي الممتاز، فبرغم تقليص استثماراته في التعاقدات بنسبة 22%، لا زال متصدرا لقائمة الدوريات الأوروبية الأعلى إنفاقا في صفقات اللاعبين بواقع مليار و590 مليون يورو.
كما قلص الدوري الألماني من استثماراته في التعاقدات بواقع 16% والفرنسي (41%) حيث أنفقا ما يزيد عن 500 مليون يورو خلال موسم 2018/2019.