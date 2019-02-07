الوداد يَهزم آسفي ويعزِّز صدارته لترتيب الدوري

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

حَقَّق فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، فوزا ثمينا بهدف نظيف، على حساب ضيفه أولمبيك آسفي، اليوم الخميس، في المباراة التي جمعت بينهما، على أرضية ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء، برسم نزال الجولة 16 من منافسات الدوري الاحترافي.

وشَهدت دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى، إيقاعا ضعيفا من الفريقين، إذ اكتفى الضيوف بتحصين الخط الخلفي وإجهاض مناورات عناصر الوداد، في الوقت الذي بقيت التحرّكات الهجومية لأبناء المدرب فوزي البنزرتي، جد بطيئة، لم تشكل أي خطورة على مرمى "القرش المسفيوي".

وانتظر رفاق العميد إبراهيم النقاش، إلى غاية الدقيقة 21، قبل تهديد مرمى الحارس مجيد مختار، عن طريق تسديدة قوية من رجل اللاعب وليد الكرتي، مرت فوق الشباك بسنتيمترات، إذ اختار لاعبو الوداد، التسديد من خارج منطقة العمليات والبحث عن استثمار الكرات الثابتة، بعد فشلهم في تجاوز خط دفاع أولمبيك آسفي.

وردَّ الفريق المسفيوي، على المناورات الهجومية للوداد، من كرة ثابتة في حدود الدقيقة 33، سددها العميد يحيى عطية الله، وأبعدها الحارس "الودادي" بصعوبة، فيما تواصل ضغط الوداد وسيطرتهم العقيمة، إلى غاية إنهاء الحكم رضوان جيد، تفاصيل الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وواصلت العناصر الودادية ضغطها الهجومي على معترك أولمبيك آسفي، مع بداية مجريات الجولة الثانية، قابله رفاق كمال أيت الحاج، باستماتة وقتالية دفاعية كبيرة، مكنتهم من إجهاض كل التحركات الهجومية للعناصر البيضاوية.

وغابت الحلول الهجومية أمام أبناء البنزرتي، ليختاروا من جديد التسديد من خارج منطقة العمليات، فيما كان الضيوف قريبين من هزِّ الشباك، في حدود الدقيقة 59، غير أن اللاعب توني، لم يحسن التعامل مع انفراده بالحارس رضى التكناوتي.

وكان البديل بابا توندي، قريبا من إحراز هدف الفوز للوداد، في الدقيقة 74، قبل أن يتمكن أيمن الحسوني، من ذلك في الدقيقة 76، حسم به فريقه النقاط الكاملة للمباراة.

وعزَّز الوداد، رصيده في صدارة سبورة ترتيب البطولة، إذ مكنه هذا الفوز من بلوغ النقطة 33، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد أولمبيك آسفي، في 22 نقطة في المركز السادس.

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