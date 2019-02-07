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الرئيسية | رياضة | النجم الساحلي يحشد كامل نجومه لمواجهة الرجاء

النجم الساحلي يحشد كامل نجومه لمواجهة الرجاء

النجم الساحلي يحشد كامل نجومه لمواجهة الرجاء
هسبورت - محمد فنكار*
الخميس 07 فبراير 2019 - 21:25

خَاضَ فريق النجم الساحلي التونسي، آخر حصة تدريبية له زوال اليوم الخميس، في الملعب الأولمبي بمدينة سوسة بكامل عناصره، قبيل يوم واحد من مواجهة الرجاء البيضاوي في إياب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية البطلة، المقرر إجراؤها يوم غد الجمعة، انطلاقا من الساعة الثالثة عصرا.

ووضَع المدرب الفرنسي روجي لومير، مدرب النجم الساحلي لمساته الأخيرة على تشكيل الفريق، إذ من المرتقب أن يغيِّر في المجموعة التي خاضت مباراة الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام مواطنه الصفاقسي بهدف نظيف، كما استعاد جميع لاعبيه خلال هذه الحصة التدريبية.

وفي سياق متّصل، قال المدافع التونسي عمار الجمل في تصريحات صحفية، إن فريقه مطالب بتأكيد انتصار الذهاب بهدفين نظيفين، ولا بد من أخذ الحيطة والحذر من الخصم المغربي الذي يمتلك مؤهِّلات جيدة، مطالبا زملاءه بالتركيز بشكل كبير في هذه المواجهة، وعدم استصغار الرجاء لما يتوفَّر عليه من تجربة في مختلف المسابقات.

وأَوضح الجمل أن المجموعة التونسية واعية بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، خاصة وأن آخر مباراة للفريق شهدت هزيمته أمام الصفاقسي في كأس "كاف" بهدف نظيف، ومن الواجب تفادي هذه الهفوة بحسم التأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة العربية، وتأكيد قوة ناديه والعودة إلى منافسات المسابقة الإفريقية بشكل أقوى في باقي الدورات.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النجم الساحلي على الرجاء بثنائية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب "مولاي عبد الله" في الرباط، بسبب إغلاق مركب "محمد الخامس" بالدار البيضاء لخضوعه لأشغال الصيانة التي من المقرر أن تنتهي نهاية شهر مارس المقبل.

وسَافر الفريق "الأخضر" إلى تونس، بمساعدين للمدرب باتريس كارتيرون، ويتعلّق الأمر بالثنائي يوسف السفري، وبوشعيب المباركي، في مهمة صعبة للعودة بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب للأندية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عاشق الخضراء الخميس 07 فبراير 2019 - 21:52
الساحرة المستديرة لا منطق لها و تعترف بالنتيجة على أرضية الملعب مهمة الرجاء العالمي في مباراة العودة صعبة لكن ليست بالمستحيلة أتمنى التوفيق للاخضر و اقول للاعبين عليكم التركيز التام في المباراة لا نريد شماتة الأخوة الأعداء
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0
2 - الملثم الصحراوي الخميس 07 فبراير 2019 - 21:57
هيا يا فريق النجم الساحلي اسحق هذا الفريق الضعيف جدا
وأثبت لهم أنهم لا شيئ
عبارة عن هوات
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-5
3 - من بيضاوي الخميس 07 فبراير 2019 - 22:00
لا أعتقد أن الرجاء لها تركيبة بشرية مناسبة لمواجهة الكبار ، بإستثناء العلودي و العنيد ياجور ، الرجاء فريق جد عادي .. مبروك الهزيمة مسبقا
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