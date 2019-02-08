24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:49
|08:16
|13:47
|16:42
|19:08
|20:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحذر يشوب ترميم معلمة "بلاصا طورو" بطنجة
- الطالعة الصغيرة .. زقاق عتيق ينبض بعبق التاريخ ونفائس فاسية
- المغربي عبد الحميد يواصل التألق بالدوري الفرنسي
- حكم قضائي يُعوّض مغربياً بمليوني سنتيم بسبب تأخر القطارات
- "ادفنوني بجوار أمي".. وصية منتحر قاصر بفاس
حكم قضائي يُعوّض مغربياً بمليوني سنتيم بسبب تأخر القطارات (5.00)
مصدر مسؤول: عدد "شهداء الصحراء" لا يتعدّى 5 آلاف مغربيّ (5.00)
المغاربة يقبلون على اللغة الإسبانية ومعاهد ثربانتس تتوسع بالمملكة (5.00)
- "ادفنوني بجوار أمي".. وصية منتحر قاصر بفاس - (81)
- الملك يأمر بتجنيد 10 آلاف شاب ويعين ولاة وعمالا وسفراء جددا - (77)
- حكم قضائي يُعوّض مغربياً بمليوني سنتيم بسبب تأخر القطارات - (69)
- برلمانيون: وضعية الزفزافي جيدة .. وظروف مُعتقلي الريف نموذجية - (57)
- مصدر مسؤول: عدد "شهداء الصحراء" لا يتعدّى 5 آلاف مغربيّ - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لومير: النجم التونسي مستعد لـ"ريمونتادا" الرجاء
حَذَّر روجي لومير، مدرب فريق النجم الساحلي التونسي لكرة القدم، لاعبيه من السقوط في فخ الاستخفاف بخصمه الرجاء الرياضي البيضاوي، في نزال إياب دور ربع نهائي مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، اليوم الجمعة، في مدينة سوسة التونسية.
وأكَّد روجي لومير، خلال حديثه في اللقاء الإعلامي الذي يسبق المواجهة، أمس الخميس، أنه حذر لاعبيه، من الدخول لخوض مجريات المباراة، بوضع فوز الذهاب في الأذهان، مبرزا أنه رغم تمكنهم من العودة من الرباط، بفوز ثمين بثنائية نظيفة، إلا أن كل الاحتمالات تبقى واردة.
وأوضَح مدرب النجم الساحلي، أن كل الاحتمالات ممكنة في مباراة الغد، الشيء الذي دفعه لوضع وتحضير خطط لكل السيناريوهات، كاشفا في السياق ذاته، أنهم استعدوا خلال تحضيراتهم لهذه المواجهة، حتى لركلات الترجيح.
وأفاد لومير، أنهم سيعملون جاهدين على تقديم مباراة جيدة وحسم التأهل إلى دور نصف النهائي من المسابقة، في الوقت الأصلي للنزال، قبل أن يؤكد، استعداد عناصر النجم الساحلي، حتى لسيناريو "ريمونتادا" الرجاء وتمديد أطوار المواجهة إلى ركلات الترجيح.