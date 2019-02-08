لومير: النجم التونسي مستعد لـ"ريمونتادا" الرجاء

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

حَذَّر روجي لومير، مدرب فريق النجم الساحلي التونسي لكرة القدم، لاعبيه من السقوط في فخ الاستخفاف بخصمه الرجاء الرياضي البيضاوي، في نزال إياب دور ربع نهائي مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، اليوم الجمعة، في مدينة سوسة التونسية.

وأكَّد روجي لومير، خلال حديثه في اللقاء الإعلامي الذي يسبق المواجهة، أمس الخميس، أنه حذر لاعبيه، من الدخول لخوض مجريات المباراة، بوضع فوز الذهاب في الأذهان، مبرزا أنه رغم تمكنهم من العودة من الرباط، بفوز ثمين بثنائية نظيفة، إلا أن كل الاحتمالات تبقى واردة.

وأوضَح مدرب النجم الساحلي، أن كل الاحتمالات ممكنة في مباراة الغد، الشيء الذي دفعه لوضع وتحضير خطط لكل السيناريوهات، كاشفا في السياق ذاته، أنهم استعدوا خلال تحضيراتهم لهذه المواجهة، حتى لركلات الترجيح.

وأفاد لومير، أنهم سيعملون جاهدين على تقديم مباراة جيدة وحسم التأهل إلى دور نصف النهائي من المسابقة، في الوقت الأصلي للنزال، قبل أن يؤكد، استعداد عناصر النجم الساحلي، حتى لسيناريو "ريمونتادا" الرجاء وتمديد أطوار المواجهة إلى ركلات الترجيح.

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