الشرطة الإنجليزية تحسم الترقب: الجثة المنتشلة تعود لإيميليانو سالا

هسبريس - أ.ف.ب

حسمت الشرطة الإنجليزية الترقب السائد منذ أكثر من أسبوعين بشأن مصير لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا، بتأكيدها، ليل الخميس الجمعة، أن الجثة المنتشلة من حطام طائرة صغيرة في بحر المانش تعود إليه.

وكانت السلطات قد أعلنت، في وقت سابق الخميس، أن الجثة نقلت إلى الأراضي البريطانية لبدء عملية التعرف عليها، بعد انتشالها ليل الأربعاء من جزء من حطام الطائرة الصغيرة التي كان على متنها اللاعب والطيار ديفيد إيبوتسون، وتحطمت في بحر المانش في 21 يناير الماضي في طريقها من فرنسا الى العاصمة الويلزية كارديف.

وقالت شرطة دورسيت، في بيان نشر على موقعها الالكتروني قرابة الساعة 23,00 ليل الخميس بتوقيت غرينيتش، لقد "تم التعرف رسميا على الجثة التي أحضرت إلى مرفأ بورتلاند (في جنوب إنجلترا)" في وقت سابق الخميس، مؤكدة أنها "تعود إلى لاعب كرة القدم المحترف إيميليانو سالا".

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ عائلتي سالا وإيبوتسون "بهذه الأنباء، وستتم مواصلة تقديم الدعم لهما" من قبل متخصصين، مؤكدا الوقوف إلى جانب العائلتين "في هذا الوقت الصعب".

ارقد بسلام أيها المحارب

وكان أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا أبرز المعلقين على خبر التعرف على جثة مواطنه، قائلا في حسابه على "انستاغرام": "أشعر بالأسى جراء هذه الأخبار المحزنة. الكثير منا احتفظ ببارقة أمل من أجلك إيميليانو".

كما كتب المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق غابريال باتيستوتا على "تويتر": "يا له من حزن، إنها أسوأ الأخبار الممكنة. ارقد بسلام أيها المحارب".

وكانت الجثة قد نقلت، الخميس، إلى مرفأ بورتلاند، قبل أن توضع على متن حافلة صغيرة رمادية اللون حملتها إلى مشرحة حيث حددت هوية صاحبها.

وأوضحت الشرطة، في بيان سابق، قائلة: "هذا الصباح (...) أحضرت الجثة إلى مرفأ بورتلاند، دورسيت، لأنه الجزء الأقرب من الأراضي البريطانية من موقع العثور على الطائرة"، مشيرا إلى أن عائلتي اللاعب والطيار أبلغتا بالتطورات الحاصلة في القضية.

وقدم الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، تعازيه لعائلة سالا بعد "الأخبار المؤلمة"، مضيفا: "نحن بجانبكم"، فيما أكد صديق والد اللاعب أوسكار هيمو، الذي يملك أحد المطاعم في بلدة سالا الصغيرة بروغريسو، أنه "منذ أن عرفنا بالأمر (فقدان الطائرة)، أصبحت هذه المسألة كل ما يتحدث عنه الجميع. كان الجميع يحبه ويقدره".

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أقر والد اللاعب، هوراسيو سالا، في حديث لشبكة "فوكس" الرياضية، أنه "لم يعد هناك أي أمل" في ايجاد نجله على قيد الحياة.

وكان المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية قد أوضح، ليل الأربعاء، أنه "في ظروف صعبة، نجح المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية وشركاؤه المتخصصون في انتشال الجثة التي شوهدت سابقا وسط الحطام".

وكان على متن الطائرة سالا والطيار إيبوتسون فقط.

وتابع البيان الذي أشار أيضا إلى سوء الأحوال الجوية، أنه "لسوء الحظ، فإن محاولات استعادة الحطام باءت بالفشل"، مؤكدا في الوقت عينه أن أشرطة مصورة تم التقاطها للحطام تحت الماء "ستوفر أدلة قيمة للتحقيق".

وكشف المكتب، الاثنين، عن رصد جثة في صور تحت الماء لحطام الطائرة التي اختفت قبل أسبوعين فوق البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنسي. وأضاف: "بشكل مأساوي وفي لقطات فيديو (من المركبة التي تعمل عن بعد)، يمكن رؤية راكب واحد بين الحطام".

لم يكن ليبحث أحد عن الطائرة لولا التبرعات

وغادر سالا (28 عاما) والطيار إيبوتسون (59 سنة) نانت (غرب فرنسا)، حيث كان المهاجم الأرجنتيني يلعب حتى ذلك الحين، من أجل السفر إلى كارديف (ويلز)، للالتحاق بفريقه الجديد كارديف سيتي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفقد أثر الطائرة عن شاشات الرادار على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غيرنسي في بحر المانش.

وكانت السلطات قد أوقفت بداية البحث عن الطائرة، قبل أن تستأنف بمبادرة من عائلة سالا التي استعانت بموارد خاصة في عملية بحث مولها دعم قدمه لاعبو كرة قدم أبرزهم مواطن سالا ليونيل ميسي، إضافة إلى العديد من المتبرعين عبر شبكة الانترنت. وتجاوزت قيمة التبرعات 370 ألف يورو (422 ألف دولار).

ولولا هذه التبرعات "لم يكن ليبحث أحد عن الطائرة"، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس ديفيد ميرنز، المتخصص في البحث عن حطام السفن صاحب الشركة الخاصة التي وجدت حطام الطائرة، مشيرا إلى أن اكتشاف وسائد مقعدين على الساحل الفرنسي الأسبوع الماضي أكد أن الطائرة قد تحطمت.

ولم يتمكن سالا من خوض أي مباراة مع فريق كارديف سيتي الويلزي المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفاد مصدر مقرب من نانت، الأربعاء، بأن الأخير طلب من محاميين دراسة الإجراءات القانونية المحتملة لإلزام كارديف بدفع قيمة تعاقده مع المهاجم سالا.

وبحسب المصدر، فإن الدفعة الأولى من قيمة الصفقة التي بلغت 17 مليون يورو، والتي كان يتعين على كارديف سيتي دفعها مقابل ضمه اللاعب، لم يتم تسديدها، بينما تم تسجيل عملية الانتقال.