الكويتي الراشيدي يحرز جائزة المغرب الدولية للرماية

هسبريس من الرباط

توج الكويتي الراشيدي منصور، أمس الخميس، بلقب الدورة الثانية لجائزة المغرب الدولية الكبرى للرماية الرياضية، المنظمة بنادي الفلين للرماية والترفيه بسلا من 31 يناير إلى 8 فبراير، فيما أحرزت الكازاخستانية كرافشينكو زويا لقب فئة السيدات.

وقد حصل الرامي الكويتي الراشيدي على الميدالية الذهبية بمجموع 56 نقطة بعد منافسة قوية مع البريطاني فيركلوث جاك، الذي حصد الميدالية الفضية بـ 54 نقطة، فيما عادت الميدالية البرونزية إلى المصري مهلبة عزمي بـ 45 نقطة.

بالنسبة للسيدات، حصدت الكازاخستانية كرافشينكو زويا الميدالية الذهبية بمجموع 49 نقطة، متقدمة بتسع نقاط على مواطنتها مولشانوفا أنستاسيا، فيما جاءت الإيطالية كوستا شيارا في المركز الثالث، وبالتالي حازت الميدالية البرونزية برصيد 37 نقطة.

وقد عرفت الدورة الثانية لجائزة المغرب الدولية الكبرى للرماية الرياضية مشاركة 222 راميا ورامية من أهم المدارس العالمية، يمثلون 23 دولة من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف مقارنة مع السنة الماضية. وتبلغ قيمة جوائز هذه الدورة 59 ألف يورو.

ما ميز دورة هذه السنة، وفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية للرماية الرياضية، توصلت به هسبريس، أن نادي الفلين الذي احتضن هذه الدورة تم تأهيله وأصبح منذ هذا الشهر، بعد افتحاصه من لدن خبراء دوليين، ناديا معتمدا من لدن الجامعة الدولية للرماية الرياضية (ISSF) لاحتضان المباريات الدولية التي تجري تحت مواصفات الاتحاد الدولي.

وسيحتضن هذا النادي مباريات الرماية الرياضية للألعاب الإفريقية التي تنظم بالمغرب في شهر غشت المقبل، مع احتساب نتائجها واعتمادها في التأهل إلى الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها طوكيو في 2020.