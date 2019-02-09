خندوش يتوج ببطولة العالم للباراتايكواندو بتركيا‎

هسبريس من الرباط

انتزع المنتخب الوطني المغربي للباراتايكواندو خمس ميداليات خلال مشاركته في بطولة العالم، التي أجريت يومي الخامس والسادس من شهر فبراير الجاري بمدينة أنطاليا التركية، ضمنها ذهبية واحدة وأربع نحاسيات.

وتمكن أيوب خندوش من انتزاع ذهبية منافسات البومسي، ليعلن نفسه بطلا للعالم في فئة "P31"، وهي الذهبية الوحيدة للمغرب في هذه المنافسات، حيث حصد كل من رشيد الإسماعيلي نحاسية وزن أكثر من 75 كلغ "K43"، وعاطف محمد نحاسية وزن أكثر من 75 كلغ "K44"، ورضوان بوصحابي نحاسية وزن أقل من61 كلغ "K42"، والفديني عبد النور نحاسية وإن أقل من 61 كلغ "K41".

يشار إلى أن المنتخب الوطني أجرى هذه المنافسات تحت إشراف المدربين عزيز الإسماعيلي، وحميد السكندوش، وهشام الأطلسي.