جماعة فاس تدعم "الماص" بمليون و500 ألف درهم‎

هسبريس من الرباط

صادق مجلس جماعة فاس، في دورته العادية لشهر فبراير، على تخصيص دعم مالي لنادي المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم.

وقد قرر المجلس تخصيص مبلغ مليون و500 ألف درهم للفريق، فيما قرر تخصيص مليون درهم لفريق الوداد الرياضي الفاسي لكرة القدم، ودعم بقيمة 500 ألف درهم لفرع كرة السلة لنادي المغرب الفاسي.

الدعم المالي استفادت منه أيضا جمعيات أخرى، حيث كانت حصة الأسد لمؤسسة روح فاس بمبلغ مليوني درهم، وإقامة الطالبة (300 ألف درهم)، وجمعية العمل الاجتماعي والثقافي فرع فاس (500 ألف درهم)، ومؤسسة لسان الدين بن الخطيب (مائة ألف درهم)، والعصبة المغربية لحماية الطفولة بفاس (200 ألف درهم)، وجمعية المستقبل لآباء وأولياء الأطفال المصابين بالسرطان (200 ألف درهم)، ودار الأطفال الوفاء (200 ألف درهم)، والتضامن للمساعدة الاجتماعية (200 ألف درهم).

وصادق المجلس على منح دعم مالي من مليون درهم موزع على 94 جمعية ذات طابع رياضي بمختلف مقاطعات فاس الست، وكذلك دعم مالي من مليون درهم موزع على 41 جمعية ثقافية وفنية، ودعم مالي آخر من 500 ألف درهم موزع على 64 جمعية تنشط في المجال الاجتماعي بمختلف مقاطعات المدينة.

ووفق المجلس، فقد تم تقييم ملفات الجمعيات حسب المشاريع المتقدم بها، وتمت المصادقة النهائية عليها في اجتماع عقد بتاريخ 4 دجنبر 2018، قبل إحالتها على مجلس الجماعة في دورة لفبراير الجاري الذي صادق عليها.