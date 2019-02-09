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كُتّاب وآراء
مباراة واحدة تحسم مصير مدرب الكوكب المراكشي
يعيش فريق الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، وضعية صعبة، بسبب تطاحنات بين العديد من مكونات الفريق، بلغت حد رفع دعاوي للحجز على ممتلكات الفريق، من أعضاء ومسؤولين داخل بيت "فرسان النخيل" ولاعبين يمارسون بقميصه.
وتأسف برادة سلوان، عضو اللجنة المؤقتة للفريق المراكشي، في تصريح خص به "هسبورت"، للوضع المتأزم الذي بات يعيشه ممثل عاصمة "النخيل"، مؤكدًا أن بيت هذا الأخير يتم تخريبه من أبنائه، إذ لم يسبق له أن عاش وضعا مماثلا على مر التاريخ.
وقال المتحدث ذاته، إنهم في اللجنة المؤقتة للفريق، يعملون جاهدين من أجل توفير الظروف الملائمة للاعبين، والبحث عن موارد مالية إضافية، من خلال إقناع بعض المستشهرين، بدعم الفريق، إضافة إلى سد جزء من مصاريف الفريق، من مالهم الخاص، غير أنه يصعب الاستمرار في ظل الوضع الراهن.
وأوضح برادة سلوان، أن مباراة سريع واد زم، اليوم السبت بمراكش، المرتقبة برسم الجولة 17 من منافسات الدوري الاحترافي، ستحدد بشكل كبير مصير الإطار الوطني عزيز العامري، حيث لم "تتماشى" معه النتائج كما هو مطلوب، بعد حصده ثلاث هزائم متتالية، خلال المباريات الثلاث التي قاد خلالها سفينة "فارس النخيل" في بطولة هذا الموسم.
وأكد المسؤول المذكور، أن المدرب عزيز العامري، يتفهم كثيرا هذا الأمر، إذ أكد، خلال اجتماع جمعه ببعض أعضاء اللجنة المؤقتة للكوكب، أنه لن يكن بمقدوره مواصلة قيادة السفينة التقنية للفريق، في ظل هذه الظروف، خصوصًا المتعلقة بأداء ومردود اللاعبين، الذين لا يتجاوبون معه.