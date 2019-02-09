"أسود الأطلس" في بوزنيقة قبل مواجهة "شعلة مالاوي"

هسبورت - محمد فنكار

علمت "هسبورت" من مصادر مطلعة، أن الجامعة الملكية لكرة القدم تستعد لإعلان برنامج المنتخب المغربي قبل السفر لمالاوي، ومواجهة منتخبه يوم 23 مارس القادم، في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم، المقررة بمصر شهر يونيو القادم.

وكشف مصدر الجريدة، أن جامعة الكرة حسمت في أمر المعسكر التدريبي للمنتخب، حيث من المقرر أن تحتضنه مدينة بوزنيقة لمدة أسبوع وفق البرنامج المحدد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبعدها ستسافر البعثة المغربية إلى العاصمة "ليلونغوي"، عبر طائرة خاصة، ثم الانتقال في رحلة أخرى عبر الطائرة نفسها إلى مدينة "بلانتير" لمواجهة منتخب "الشعلة" على ملعب "كاموزو".

وحسب المصدر ذاته، فإن البعثة المغربية ستعود في اليوم نفسه إلى المغرب، وبالضبط إلى مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، من أجل الاستعداد لمباراته الودية أمام منتخب الأرجنتين، المقررة يوم 26 من شهر مارس القادم، بملعب طنجة الكبير.

وينتظر أن يعلن الناخب الوطني هيرفي رونار عن قائمة مباراتي مالاوي والأرجنتين في فاتح مارس، ومن المقرر أن تعرف العديد من المستجدات، بتوجيه الدعوة إلى بعض اللاعبين الجدد، من أجل منحهم فرصة إظهار مؤهلاتهم، قبيل شهرين من منافسات كأس إفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي حسم تأهله مسبقا إلى نهائيات "كان 2019"، محتلا المركز الأول برصيد 10 نقاط، فيما لم يحسم بعد في أمر المنتخب المرافق له إلي مصر، بحكم أن المنافسة علي البطاقة الثانية مستمرة بين الكاميرون، صاحب المركز الثاني بثماني نقاط، والذي سحب منه التنظيم بسبب عدم اكتمال الأشغال في الوقت المحدد، ومنتخب جزر القمر الثالث، بخمس نقاط.

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