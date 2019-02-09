24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:1513:4716:4219:0920:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء (5.00)

  2. بنعبد القادر يطلق "بوابة للشكايات" من أبيدجان (5.00)

  3. رؤساء شركات التنمية يحضرون "مجلس البيضاء" (5.00)

  4. "العفريت" يقع في قبضة الدرك الملكي بحد السوالم (5.00)

  5. "بليد رانر 2049" .. هكذا ترسم أفلام الخيال العلمي معالم المستقبل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | لاعبو شالكه الألماني يمنحون حارث فرصة جديدة

لاعبو شالكه الألماني يمنحون حارث فرصة جديدة

لاعبو شالكه الألماني يمنحون حارث فرصة جديدة
هسبورت من الدار البيضاء
السبت 09 فبراير 2019 - 06:20

أَنْقَذَ لاعبو نادي شالكه الألماني، زميلهم المغربي أمين حارث من التعرّض لعقوبة وإبعاده عن الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، بعد إغلاق "المركاتو" الشتوي، وذلك بعدما منحهم المدرب حق التصويت في ما يخص مستقبل اللاعب مع المجموعة، بسبب التصرفات غير الأخلاقية التي ارتكبها في وقت سابق، وعدم انضباطه واحترامه القوانين الداخلية للنادي.

وكشفت مجموعة من التقارير الألمانية، أن المدرب دومينيكو تيديسكو لم يرغب في اتخاذ أي قرار بخصوص اللاعب أمين حارث بشكل فردي، حيث شكل مجلسا من اللاعبين يضم العميد رالف فاهرمان، ونائبه المهاجم بنجامين ستامبولي غويدو بورغستالر والمدافع دانييل كاليغيوري، من أجل تدارس وضعيته، ليتقرر منحه فرصة جديدة وقبول عودته إلى المجموعة، شريطة أن يراجع نفسه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المغربي أمين حارث بات ممنوعا من الخطأ بعد الموافقة على عودته إلى المجموعة ومنحه فرصة جديدة، بعدما كان المدرب بمعية الإدارة قريبين من إلحاقه بفريق الأمل والخصم من أجرته الشهرية، حيث سيكون على حارث استغلال هذه الفرصة، واستعادة مكانته داخل الفريق "الألماني".

وسَبَق للناخب الوطني هيرفي رونار أن أبعد اللاعب أمين حارث أيضا عن بعض مباريات المنتخب الوطني، لأسباب انضباطية وإخلاله بالقوانين الداخلية لـ"الأسود"، وهو ما قد يؤثر سلبا على مساره الكروي، خصوصا وأن اللاعب لا يتعلم من أخطائه السابقة ويكرر السلوكات نفسها دائما.

ويعتقد المحترف أمين حارث أن الموهبة وحدها كافية لتصنع منه نجما في عالم المستديرة.. وهذا بالضبط ما كان يعتقده أيضا مواطناه عادل تاعرابت وهاشم مستور، فكلاهما يتمتعان بمؤهلات كروية هائلة وموهبة حقيقية، إلا أن عدم انضباطهما جعلهما يعيشان "العطالة" في سن صغيرة ويخمد بريقهما الذي سطع لفترة قصيرة فقط.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.