لاعبو شالكه الألماني يمنحون حارث فرصة جديدة

هسبورت من الدار البيضاء

أَنْقَذَ لاعبو نادي شالكه الألماني، زميلهم المغربي أمين حارث من التعرّض لعقوبة وإبعاده عن الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، بعد إغلاق "المركاتو" الشتوي، وذلك بعدما منحهم المدرب حق التصويت في ما يخص مستقبل اللاعب مع المجموعة، بسبب التصرفات غير الأخلاقية التي ارتكبها في وقت سابق، وعدم انضباطه واحترامه القوانين الداخلية للنادي.

وكشفت مجموعة من التقارير الألمانية، أن المدرب دومينيكو تيديسكو لم يرغب في اتخاذ أي قرار بخصوص اللاعب أمين حارث بشكل فردي، حيث شكل مجلسا من اللاعبين يضم العميد رالف فاهرمان، ونائبه المهاجم بنجامين ستامبولي غويدو بورغستالر والمدافع دانييل كاليغيوري، من أجل تدارس وضعيته، ليتقرر منحه فرصة جديدة وقبول عودته إلى المجموعة، شريطة أن يراجع نفسه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المغربي أمين حارث بات ممنوعا من الخطأ بعد الموافقة على عودته إلى المجموعة ومنحه فرصة جديدة، بعدما كان المدرب بمعية الإدارة قريبين من إلحاقه بفريق الأمل والخصم من أجرته الشهرية، حيث سيكون على حارث استغلال هذه الفرصة، واستعادة مكانته داخل الفريق "الألماني".

وسَبَق للناخب الوطني هيرفي رونار أن أبعد اللاعب أمين حارث أيضا عن بعض مباريات المنتخب الوطني، لأسباب انضباطية وإخلاله بالقوانين الداخلية لـ"الأسود"، وهو ما قد يؤثر سلبا على مساره الكروي، خصوصا وأن اللاعب لا يتعلم من أخطائه السابقة ويكرر السلوكات نفسها دائما.

ويعتقد المحترف أمين حارث أن الموهبة وحدها كافية لتصنع منه نجما في عالم المستديرة.. وهذا بالضبط ما كان يعتقده أيضا مواطناه عادل تاعرابت وهاشم مستور، فكلاهما يتمتعان بمؤهلات كروية هائلة وموهبة حقيقية، إلا أن عدم انضباطهما جعلهما يعيشان "العطالة" في سن صغيرة ويخمد بريقهما الذي سطع لفترة قصيرة فقط.

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