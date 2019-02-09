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كُتّاب وآراء
المغربي أوخدا يقترب من المنتخب الإيطالي للشبان
يَبدو أن مسلسل هجرة المواهب الكروية المغربية نحو منتخبات أخرى، سيستمر مجدَّدا، مع حالة اللاعب شادي أوخدا، المحترف في صفوف فريق "ألبيسولا" الإيطالي، الممارس في دوري الدرجة الثالثة المحلية، والذي توصل بدعوة رسمية من أجل الالتحاق بمنتخب "الأزوري" لأقل من 20سنة، تأهبا لخوض الاستحقاقات المقبلة، وأهمها كأس العالم للشباب المقرر إجراؤها في بولونيا.
وعَلمت "هسبورت" من مصادر مقرَّبة من اللاعب، أن الأخير توصل بدعوة من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، من أجل الالتحاق بالمعسكر الإعدادي لمنتخب U20، في مدينة تيريني، في الفترة الممتدة من عاشر إلى غاية 13 فبراير الجاري، بعد أن اقتنع الناخب الإيطالي بإمكانيات شادي أوخدا، الذي ظهر مع فريقه "ألبيسولا"، خلال الموسم الجاري، في 21 مباراة (3منها لحساب كأس إيطاليا).
المصادر نفسها، أفادت بأن اللاعب الشاب، من المنتظر أن يوافق على دعوة الاتحاد الإيطالي، لتمثيل منتخب الأخير في "موندياليتو" بولونيا، المقرر في الفترة ما بين 23 ماي و15 يونيو المقبلين، في الوقت الذي لم تبد الإدارة التقنية المغربية، اهتمامها بخدمات اللاعب، لتعزيز صفوف المنتخب "الأولمبي" المغربي، الذي يشرف عليه المدرب الهولندي مارك فوت.
في سياق مرتبط، وفي اتصال بالمدرب الهولندي مارك فوت، صبيحة يومه الجمعة، قال الأخير لـ"هسبورت"، إن أوخدا لم يحسم بعد في أمر تمثيله للمنتخب الإيطالي أو المغربي، من عدمه، مردفا "الأمر لا يعدو أن يكون سوى إشاعة في الصحافة الإيطالية".
وتابع قائلا "نحن في تواصل دائم مع اللاعب وعائلته، حيث يدخل اللاعب ضمن المرشحين في قائمة 35 لاعبا لحمل قميص منتخب أقل من 23 سنة في مباراة الكونغو الديمقراطية المقبلة"، مردفا" أعتقد أن وكيل اللاعب يرغب في تقريبه من المنتخب الإيطالي بحكم ممارسته في دوري الدرجة الثالثة هناك".
جدير بالذكر، أن اللاعب شادي أوخدا، يعد من المواهب المغربية المحترفة، المعوَّل عليها، لتطعيم المنتخبات الوطنية، في الاستحقاقات الهامة، على غرار تصفيات "أولمبياد2020" المقبلة في طوكيو، إذ سبق له أن خاض بعض المباريات بقميص المنتخبين الوطني لأقل من 17سنة رفقة الراحل مصطفى مديح وأقل من 20سنة رفقة مارك فوت، قبل أن يتم تجاهل استدعائه، لأسباب غير معلومة، في الآونة الأخيرة، علما أن المنتخب "الأولمبي" المغربي مقبل على مباراة هامة أمام الكونغو الديمقراطية، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا لأقل من23 سنة.