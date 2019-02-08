"فيفا" يُغرِّم الدفاع الجديدي بسبب لاعب نيجيري

هسبورت - محمد فنكار

رَاسَل الاتحاد الدولي لكرة القدم، فريق الدفاع الحسني الجديدي من أجل إعلامه بضرورة تسديد مبلغ 100 ألف دولار، لفائدة فريق "لوبي ستارز" النيجيري، بعد تأخره في دفع مستحقات انتقال اللاعب النيجيري أنتوني أوكبوتو، المنتقل إلى صفوفه خلال "المركاتو" الصيفي الماضي.

وعَلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن "فيفا" حكم لصالح "لوبي ستارز" في قضية رفعها على الدفاع الحسني الجديدي، حيث يتعين على هذا الأخير أداء مبلغ 100 ألف دولار في مهلة لا تتجاوز الشهر، انطلاقا من تاريخ 21 يناير الماضي.

وتسبَّب تأخير إدارة الفريق "الدكالي" في إرسال القيمة المتفق عليها من صفقة انتقال المهاجم أوكبوتو إلى الدوري الاحترافي، في تقديم الفريق النيجيري لشكوى ضده لدى "فيفا"، قبل أن تحسم هذه الأخيرة في قرار الدعوى، وتحكم لصالح "لوبي ستارز".

وأَعَارَ الدفاع الحسني الجديدي لاعبه النيجيري إلى فريق "لاتشي" الألباني إلى غاية نهاية الموسم، بقيمة 175 مليون سنتيم، فيما من المرتقب أن يعود بعد نهاية الإعارة من أجل تعزيز خطه الهجومي.

تَجدر الإشارة إلى أن فريق "DHJ" يحتل حاليا المركز التاسع في البطولة المغربية برصيد 20 نقطة، ويصارع من أجل استعادة مستواه والمنافسة على المراكز المتقدِّمة، وضمان بطاقة مشاركة قارية، بعدما تعود على خوض غمار منافسات البطولة الإفريقية في السنوات الأخيرة.

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