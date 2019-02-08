24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4908:1613:4716:4219:0820:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. ما هي دلالة هجرة الأدمغة من المغرب؟ (5.00)

  2. بنعبد القادر يطلق "بوابة للشكايات" من أبيدجان (5.00)

  3. رؤساء شركات التنمية يحضرون "مجلس البيضاء" (5.00)

  4. "الاتحاد الاشتراكي" يدعو إلى إرساء نموذج تنموي مندمج ومنصف (5.00)

  5. ذكرى وفاة الخطابي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "فيفا" يُغرِّم الدفاع الجديدي بسبب لاعب نيجيري

"فيفا" يُغرِّم الدفاع الجديدي بسبب لاعب نيجيري

"فيفا" يُغرِّم الدفاع الجديدي بسبب لاعب نيجيري
هسبورت - محمد فنكار
الجمعة 08 فبراير 2019 - 19:25

رَاسَل الاتحاد الدولي لكرة القدم، فريق الدفاع الحسني الجديدي من أجل إعلامه بضرورة تسديد مبلغ 100 ألف دولار، لفائدة فريق "لوبي ستارز" النيجيري، بعد تأخره في دفع مستحقات انتقال اللاعب النيجيري أنتوني أوكبوتو، المنتقل إلى صفوفه خلال "المركاتو" الصيفي الماضي.

وعَلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن "فيفا" حكم لصالح "لوبي ستارز" في قضية رفعها على الدفاع الحسني الجديدي، حيث يتعين على هذا الأخير أداء مبلغ 100 ألف دولار في مهلة لا تتجاوز الشهر، انطلاقا من تاريخ 21 يناير الماضي.

وتسبَّب تأخير إدارة الفريق "الدكالي" في إرسال القيمة المتفق عليها من صفقة انتقال المهاجم أوكبوتو إلى الدوري الاحترافي، في تقديم الفريق النيجيري لشكوى ضده لدى "فيفا"، قبل أن تحسم هذه الأخيرة في قرار الدعوى، وتحكم لصالح "لوبي ستارز".

وأَعَارَ الدفاع الحسني الجديدي لاعبه النيجيري إلى فريق "لاتشي" الألباني إلى غاية نهاية الموسم، بقيمة 175 مليون سنتيم، فيما من المرتقب أن يعود بعد نهاية الإعارة من أجل تعزيز خطه الهجومي.

تَجدر الإشارة إلى أن فريق "DHJ" يحتل حاليا المركز التاسع في البطولة المغربية برصيد 20 نقطة، ويصارع من أجل استعادة مستواه والمنافسة على المراكز المتقدِّمة، وضمان بطاقة مشاركة قارية، بعدما تعود على خوض غمار منافسات البطولة الإفريقية في السنوات الأخيرة.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.