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نهضة بركان يفوز على المغرب التطواني بهدفين
الجمعة 08 فبراير 2019 - 21:40
فاز فريق نهضة بركان بميدانه على المغرب التطواني بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم منافسات الدورة ال17 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل هدفي "الفريق البرتقالي" كل من محمد عزيز (د10) وبلال باري (د42).
وارتقى نهضة بركان بعد هذا الفوز إلى المركز الخامس بعد أن رفع رصيده إلى 23 نقطة، إلى جانب اتحاد طنجة، فيما ظل المغرب التطواني في المركز العاشر، وتجمد رصيده عند 18 نقطة، مناصفة مع أندية سريع وادي زم ومولودية وجدة والجيش الملكي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - محمد امين الجمعة 08 فبراير 2019 - 22:27
من هزيمة لأخرى وبنفس الحصة هدفين لصفر،مشات أيام العز
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