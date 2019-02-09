إقامة تمثال لتكريم عطاءات بيكام في لوس أنجليس

هسبريس - رويترز

سيصبح ديفيد بيكام، قائد منتخب إنجلترا السابق، أول لاعب من دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم يتم تكريمه بإقامة تمثال له، وسيتم الكشف عنه خارج ملعب لوس أنجليس غالاكسي؛ قبل المباراة الافتتاحية للفريق في الثاني من مارس .

وفي 2007 أصبح بيكام، لاعب وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، أول لاعب أوروبي كبير ينتقل إلى الدوري الأمريكي، حيث أحرز اللقب في 2011 و2012 خلال ست سنوات؛ خاض فيها 98 مباراة مع نادي غالاكسي.

وساعد بيكام على زيادة شعبية الدوري، ومهد الطريق أمام انتقال عدد كبير من اللاعبين الأوروبيين البارزين في السنوات التالية. وحاليا يملك اللاعب الإنجليزي، البالغ عمره 43 عاما، فريق إنتر ميامي الجديد الذي من المقرر أن يلتحق بالدوري الأمريكي في 2020.