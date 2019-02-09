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الرئيسية | رياضة | إقامة تمثال لتكريم عطاءات بيكام في لوس أنجليس

إقامة تمثال لتكريم عطاءات بيكام في لوس أنجليس

إقامة تمثال لتكريم عطاءات بيكام في لوس أنجليس
هسبريس - رويترز
السبت 09 فبراير 2019 - 18:46

سيصبح ديفيد بيكام، قائد منتخب إنجلترا السابق، أول لاعب من دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم يتم تكريمه بإقامة تمثال له، وسيتم الكشف عنه خارج ملعب لوس أنجليس غالاكسي؛ قبل المباراة الافتتاحية للفريق في الثاني من مارس .

وفي 2007 أصبح بيكام، لاعب وسط مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، أول لاعب أوروبي كبير ينتقل إلى الدوري الأمريكي، حيث أحرز اللقب في 2011 و2012 خلال ست سنوات؛ خاض فيها 98 مباراة مع نادي غالاكسي.

وساعد بيكام على زيادة شعبية الدوري، ومهد الطريق أمام انتقال عدد كبير من اللاعبين الأوروبيين البارزين في السنوات التالية. وحاليا يملك اللاعب الإنجليزي، البالغ عمره 43 عاما، فريق إنتر ميامي الجديد الذي من المقرر أن يلتحق بالدوري الأمريكي في 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - bruce السبت 09 فبراير 2019 - 19:14
تمثال للاعب أحسن حاجة يتقنها هي الضحك أمام كاميرات المصورين هههه أين أنت يا بيليه و ريفيلينو رونالدينيو سقراط توسطاو غارينشا فافا زيكو..... لقد ماتت الكرة مع لاعبي الجيل الذهبي للبرازيل66و 70 و 82...و أرجنتين مارادونا 86...
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