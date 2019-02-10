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كُتّاب وآراء
إغراءات المنتخب السعودي تنهال على هيرفي رونار
التحق المنتخب السعودي بقائمة المتربصين بالناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، من أجل إقناعه بتدريب السعودية بعد نهائيات كأس إفريقيا المقرر إجراؤها يونيو المقبل في مصر.
وقَالَت مصادر إعلامية سعودية إن رونار يمكنه أن يدرب المنتخب السعودي بعد نهاية "CAN 2019"، حيث كشفت عن رغبة الاتحاد المحلي في التعاقد معه من خلال انتظار نتائج كأس إفريقيا مع المنتخب المغربي.
وحَسَب المصادر ذاتها فإن المفاوضات لم تنطلق بعد، لكن "الثعلب الفرنسي" موضوع في قائمة الأسماء المرغوب فيها من أجل الإشراف على العارضة الفنية لمنتخب السعودية؛ لتطوير أدائه وتكوين منتخب منافس في البطولات القارية، منها كأس آسيا والمونديال.
المعطيات ذاتها تورد أن ورقة الإغراءات المالية ستكون حاسمة في اختيار رونار للعرض السعودي، إن قبل مناقشته في الوقت الراهن، الأمر الذي يرفضه مدرب "أسود الأطلس" حاليا، مفضِّلا التركيز في مساره مع المنتخب المغربي.
وارْتَبَطَ اسم رونار، في الآونة الأخيرة، بمجموعة من المنتخبات والأندية الأوروبية والعربية، على الرغم من التزامه بعقده مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فيما لمَّح بدوره إلى إمكانية الرحيل بعد نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستجرى في مصر.