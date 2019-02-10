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الرئيسية | رياضة | بوطيب ينتفض أمام انتقادات جمهور الزمالك المصري

بوطيب ينتفض أمام انتقادات جمهور الزمالك المصري

بوطيب ينتفض أمام انتقادات جمهور الزمالك المصري
هسبورت من الدار البيضاء*
الأحد 10 فبراير 2019 - 09:10

يَبدو أن الصحافة المصرية وجمهور نادي الزمالك المصري قد شنَّا هجوما مبكرا على الوافد الجديد خالد بوطيب، دون منحه الوقت من أجل التعرف على أجواء الدوري المصري والانسجام داخل المجموعة؛ إذ تعرض لموجة من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة بسبب أدائه في منافسات الكونفدرالية الإفريقية، وتضييعه مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل في آخر مواجهة أمام غورماهيا الكيني.

وعبّر اللاعب الدولي المغربي خالد بوطيب عن غضبه واستيائه من الهجوم الذي تعرَّض له من قبل الصحافة المصرية، وسخرية الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعية، واشتكى من الحكم عليه بشكل مبكر، وتحميله مسؤولية تراجع الخط الهجومي، على الرغم من انضمامه حديثا إلى المجموعة وما يزال أمامه الوقت من أجل الانسجام مع اللاعبين لتقديم الأفضل على رقعة الميدان.

وأَوضحت تقارير مصرية أن لاعب المنتخب الوطني المغربي أكد لزملائه في نادي الزمالك المصري أن الوقت ما يزال مبكرا للحكم عليه بصورة كاملة، مؤكدا أنه يملك الكثير لتقديمه للفريق، وأنه سيحاول تخطي هذه الكبوة والاستمرار في المسابقة الإفريقية، كما عبر لهم عن انزعاجه مما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الجماهير "الزمالكوية" تنتظر انطلاقة قوية من اللاعب خالد بوطيب، وذلك بالنظر إلى مؤهلاته الكروية الكبيرة، والخبرة التي يتوفر عليها لمجاورته للأندية الأوروبية، إلا أنها انتقدت ظهوره الأول في الكونفدرالية الإفريقية، موردة أن اللاعب لم يتمكن من الانسجام مع الخط الأمامي وتسبب في إضاعة مجموعة من الأهداف.

وسيُشارك اللاعب المغربي خالد بوطيب خلال مواجهة اليوم أمام نادي النجوم المصري، ضمن منافسات الدوري المحلي، حيث سيكون عليه امتصاص غضب الجمهور من خلال تقديم مستوى جيد، والتركيز أمام المرمى بحثا عن تسجيل الأهداف.

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